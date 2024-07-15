Артем Довбик та Віктор Циганков повернулися до тренувань "Жирони" після відпустки

Артем Довбик вже у розташуванні в клубі. Фото: "Жирона"

Іспанська "Жирона" вийшла з відпустки на початку липня. Згодом українські легіонери повернулися до тренувань.

Артем Довбик та Віктор Циганков прибули до розташування команди, повідомила "Жирона".

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Повернення українців із відпустки

На тренувальну базу "Жирони" у Ла-Валь-д'ен-Басі прибула частина гравців, серед яких Довбик та Циганков, яких досі не продали.

В обох українців завершилася відпустка, яку їм додатково надали після Євро-2024.

"Жирона" 17 липня зіграє перший товариський матч проти іспанського "Олота". Потім команда готуватиметься до сезону через товариські матчі з "Монпельє", "Еспаньолом", "Тулузою", "Наполі" та "Борнмутом".

"Жирона" цього сезону вперше зіграє в Лізі чемпіонів. Для цього команда суттєво посилила склад.

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