Артем Довбик та Віктор Циганков повернулися до тренувань "Жирони" після відпустки

Довбик і Циганков повернулися до розташування Жирони
Іспанська "Жирона" вийшла з відпустки на початку липня. Згодом українські легіонери повернулися до тренувань.
Артем Довбик та Віктор Циганков прибули до розташування команди, повідомила "Жирона".
Повернення українців із відпустки
На тренувальну базу "Жирони" у Ла-Валь-д'ен-Басі прибула частина гравців, серед яких Довбик та Циганков, яких досі не продали.
В обох українців завершилася відпустка, яку їм додатково надали після Євро-2024.
"Жирона" 17 липня зіграє перший товариський матч проти іспанського "Олота". Потім команда готуватиметься до сезону через товариські матчі з "Монпельє", "Еспаньолом", "Тулузою", "Наполі" та "Борнмутом".
"Жирона" цього сезону вперше зіграє в Лізі чемпіонів. Для цього команда суттєво посилила склад.
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