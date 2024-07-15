Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик и Цыганков вернулись в расположение Жироны arrow

Довбик и Цыганков вернулись в расположение Жироны

15 июля 2024 14:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик и Виктор Цыганков вернулись к тренировкам "Жироны" после отпуска
Артем Довбик уже в расположении клуба. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Жирона" вышла из отпуска в начале июля. Позже вернулись к тренировкам украинские легионеры.

Артем Довбик и Виктор Цыганков прибыли в расположение команды, сообщила "Жирона".

Читайте также:
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Возвращение украинцев из отпуска

На тренировочную базу "Жироны" в Ла-Валь-д'эн-Басе прибыла часть игроков, среди которых Довбик и Цыганков, которых до сих пор не продали.

У обоих украинцев завершился отпуск, который был им дополнительно предоставлен после Евро-2024.

"Жирона" 17 июля сыграет первый товарищеский матч против испанского "Олота". Затем команда будет готовиться к сезону через товарищеские матчи с "Монпелье", "Эспаньолом", "Тулузой", "Наполи" и "Борнмутом".

"Жирона" в нынешнем сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов. Для этого команда существенно усилила состав.

Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

Кейн объяснил, почему сборная Англии проиграла второй подряд финал Евро.

Лунин отказался от выгодного предложения — голкипер выбрал клуб, в котором будет играть.

Аргентина со слезами Месси вырвала победу у Колумбии в финале Копа Америка.

Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.

футбол Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля