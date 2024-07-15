Артем Довбик и Виктор Цыганков вернулись к тренировкам "Жироны" после отпуска

Довбик и Цыганков вернулись в расположение Жироны
Испанская "Жирона" вышла из отпуска в начале июля. Позже вернулись к тренировкам украинские легионеры.
Артем Довбик и Виктор Цыганков прибыли в расположение команды, сообщила "Жирона".
Возвращение украинцев из отпуска
На тренировочную базу "Жироны" в Ла-Валь-д'эн-Басе прибыла часть игроков, среди которых Довбик и Цыганков, которых до сих пор не продали.
У обоих украинцев завершился отпуск, который был им дополнительно предоставлен после Евро-2024.
"Жирона" 17 июля сыграет первый товарищеский матч против испанского "Олота". Затем команда будет готовиться к сезону через товарищеские матчи с "Монпелье", "Эспаньолом", "Тулузой", "Наполи" и "Борнмутом".
"Жирона" в нынешнем сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов. Для этого команда существенно усилила состав.
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