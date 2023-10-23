Довбик має дуже важливу якість — тренер "Жирони" похвалив українця

Артем Довбик забиває гол. Фото: instagram.com/laliga/

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес оцінив гру своєї команди у матчі десятого туру Ла-Ліги проти "Альмерії". Каталонці поступалися супернику у два голи, але зуміли перемогти.

Артем Довбик у тому поєдинку оформив свій перший дубль в Іспанії, нагадує Marca.

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Матч проти "Альмерії" вийшов непростим для "Жирони". Каталонці пропустили два м'ячі до середини першого тайму. При цьому арбітр не зарахував гол Івана Мартіна.

Довбик забиває і за клуб, і за збірну. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Однак при цьому "Жирона" грала в атакувальний, комбінаційний футбол. Підопічні Мічела постійно створювали моменти біля воріт суперника. У результаті вони зуміли "переламати" перебіг протистояння. Артем Довбик взяв у цьому активну участь, забивши два м'ячі.

Що Мічел сказав про Довбика

Тренер "Жирони" заявив, що його команда погано виступила на початку поєдинку. Але перший гол у виконанні футболістів каталонської команди допоміг їм "повернутися в гру" і вселив додаткову впевненість у власних силах.

"Довбик завжди виявляється саме там, де необхідно. Він завжди націлений на ворота, готовий завдати удару. І це важливо. Його дубль здорово допоміг команді, зняв психологічний тиск. Гравці показали, що можуть справлятися з тиском. Хороший досвід для нас", — розповів Мічел.

"Жирона" набрала 25 очок. Стільки ж має мадридський "Реал", який лідирує в турнірній таблиці. Довбик забив уже п'ять голів і піднявся на третє місце у списку найкращих бомбардирів Ла-Ліги. Вище лише Грізманн (7 м'ячів) та Беллінгем (8 м'ячів).

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