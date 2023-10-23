У Довбика есть очень важное качество — тренер "Жироны" похвалил украинца

Артем Довбик забивает гол. Фото: instagram.com/laliga/

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес оценил игру своей команды в матче десятого тура Ла Лиги против "Альмерии". Каталонцы уступали соперника в два гола, но сумели победить.

Артем Довбик в том поединке оформил свой первый дубль в Испании, напоминает Marca.

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Довбик забивает и за клуб, и за сборную. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Однако при этом "Жирона" играла в атакующий, комбинационный футбол. Подопечные Мичела постоянно создавали моменты у ворот соперника. В итоге они сумели "переломить" ход противостояния. Артем Довбик принял в этом активное участие, забив два мяча.

Что Мичел сказал о Довбике

Тренер "Жироны" заявил, что его команда плохо выступила в начале поединка. Но первый же гол в исполнении футболистов каталонской команды помог им "вернуться в игру" и вселил дополнительную уверенность в собственных силах.

"Довбик всегда оказывается именно там, где необходимо. Он всегда нацелен на ворота, готов нанести удар. И это важно. Его дубль здорово помог команде, снял психологическое давление. Игроки показали, что могут справляться с давлением. Хороший опыт для нас", — рассказал Мичел.

"Жирона" набрала 25 очков. Столько же у мадридского "Реала", который лидирует в турнирной таблице. Довбик забил уже пять голов и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. Выше только Гризманн (7 мячей) и Беллингем (8 мячей).

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