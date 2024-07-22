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Довбик найближчим часом перейде до іншого клубу

22 липня 2024 21:25
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Український форвард Артем Довбик може перейти із Жирони до Атлетико
Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Жирона" продовжує готуватися до наступного сезону. У розташуванні команди перебуває українець Артем Довбик, якого сватають у топові клуби.

За інформацією авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, незабаром може відбутися трансфер українця.

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За словами джерела, найближчим часом може відбутися трансфер Довбика із "Жирони" до мадридського "Атлетико".

Українець уже домовився про особистий контракт із "Атлетико". Також відомо, що Довбик підпише п'ятирічний контракт до літа 2029 року.

На цю мить "Атлетіко" намагається домовитися з "Жироною" про суму трансферу. Каталонці хочуть за гравця 40 млн євро, а мадридці мають намір опустити цінник.

Зазначимо, що "Жирона" та "Атлетико" наступного сезону зіграють у Лізі чемпіонів. Для каталонців це будуть перші єврокубки у їхній історії.

У попередньому сезоні Довбик у 41 матчі забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

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