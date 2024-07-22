Український форвард Артем Довбик може перейти із Жирони до Атлетико

Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Каталонська "Жирона" продовжує готуватися до наступного сезону. У розташуванні команди перебуває українець Артем Довбик, якого сватають у топові клуби.

За інформацією авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, незабаром може відбутися трансфер українця.

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За словами джерела, найближчим часом може відбутися трансфер Довбика із "Жирони" до мадридського "Атлетико".

Українець уже домовився про особистий контракт із "Атлетико". Також відомо, що Довбик підпише п'ятирічний контракт до літа 2029 року.

На цю мить "Атлетіко" намагається домовитися з "Жироною" про суму трансферу. Каталонці хочуть за гравця 40 млн євро, а мадридці мають намір опустити цінник.

Зазначимо, що "Жирона" та "Атлетико" наступного сезону зіграють у Лізі чемпіонів. Для каталонців це будуть перші єврокубки у їхній історії.

У попередньому сезоні Довбик у 41 матчі забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.

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