Украинский форвард Артем Довбик может перейти из Жироны в Атлетико

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Каталонская "Жирона" продолжает готовиться к следующему сезону. В расположении команды находится украинец Артем Довбик, которого сватают в топовые клубы.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, вскоре может состояться трансфер украинца.

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По словам источника, в ближайшее время может состояться трансфер Довбика из "Жироны" в мадридский "Атлетико".

Украинец уже договорился о личном контракте с "Атлетико". Известно, что Довбик подпишет пятилетний контракт до лета 2029 года.

На текущий момент "Атлетико" пытается договориться с "Жироной" о сумме трансфера. Каталонцы хотят за игрока 40 млн евро, а мадридцы намерены опустить ценник.

Отметим, что "Жирона" и "Атлетико" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Для каталонцев это будут первые еврокубки в их истории.

В предыдущем сезоне Довбик в 41 матче забил 25 голов и отдал 10 голевых передач.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

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