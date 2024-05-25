Довбик отримав незабутнє привітання від дружини після хет-трику у ворота Гранади

Артем Довбик. Фото: Twitter/centregoals

Нападник збірної України Артем Довбик забив три голи у матчі за "Жирону" проти "Гранади", а після матчу його очікував сюрприз. На поле вийшла його дружина та подарувала футболісту поцілунок.

Привітання чоловіка Юлія Довбик виклала у свій Instagram, передає Новини.LIVE.

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Український нападник Артем Довбик став автором хет-трику й однієї гольової передачі. Завдяки своїм голам форвард став лідером бомбардирської гонки, обійшовши Александра Серлота з "Вільярреала" на один гол.

Зробили все можливе

Перед матчем тренер "Жирони" Мічел сказав, що команда зробить все можливе, щоб саме Довбик виграв Трофей Пічічі. Там все буде залежати від останнього матчу Серлота проти “Осасуни”.

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