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Довбик отримав незабутнє привітання від дружини після хет-трику у ворота Гранади

25 травня 2024 12:50
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик отримав незабутнє привітання від дружини після хет-трику у ворота Гранади
Артем Довбик. Фото: Twitter/centregoals
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нападник збірної України Артем Довбик забив три голи у матчі за "Жирону" проти "Гранади", а після матчу його очікував сюрприз. На поле вийшла його дружина та подарувала футболісту поцілунок.

Привітання чоловіка Юлія Довбик виклала у свій Instagram, передає Новини.LIVE. 

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Український нападник Артем Довбик став автором хет-трику й однієї гольової передачі. Завдяки своїм голам форвард став лідером бомбардирської гонки, обійшовши Александра Серлота з "Вільярреала" на один гол.

Зробили все можливе

Перед матчем тренер "Жирони" Мічел сказав, що команда зробить все можливе, щоб саме Довбик виграв Трофей Пічічі. Там все буде залежати від останнього матчу Серлота проти “Осасуни”.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

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Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Вільярреал
Жирона

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