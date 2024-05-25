Довбик получил незабываемое поздравление от жены после хет-трика в ворота Гранады

Артем Довбык. Фото: Twitter/centregoals

Нападающий сборной Украины Артем Довбик забил три гола в матче за "Жирону" против "Гранады", а после матча его ждал сюрприз. На поле вышла его жена и подарила футболисту поцелуй.

Поздравление мужа Юлия Довбик выложила в свой Instagram, передает Новини.LIVE.

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Украинский нападающий Артем Довбик стал автором хет-трика и одной голевой передачи. Благодаря своим голам форвард стал лидером бомбардирской гонки, обойдя Александра Серлота из "Вильярреала" на один гол.

Сделали все возможное

Перед матчем тренер "Жироны" Мичел сказал, что команда сделает все возможное, чтобы Довбик выиграл Трофей Пичичи. Там все будет зависеть от последнего матча Серлота против "Осасуны".

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