Довбик став найкращим гравцем УПЛ, а Ван Леувен переміг серед тренерів

Довбик випередив Піхальонка та Судакова. ФОТО: "Дніпро-1"

Форварда "Дніпра-1" Артема Довбика визнано найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в сезоні-2022/23. Найкращим тренером став нідерландський наставник луганської "Зорі" Патрік ван Леувен.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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У опитуванні представників клубів УПЛ Довбик набрав 28 балів. Форвард потрапив до 12 анкет із 15 можливих. У шести випадках його поставили на перше місце. При цьому його клуб "Дніпро-1" голосувати не міг.

Друге місце посів його партнер Олександр Піхальонок. Бронзу взяв півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков.

На четвертій позиції опинився Михайло Мудрик, який перед переходом до "Челсі" першу частину сезону провів у "Шахтарі". Віталій Буяльський із "Динамо" та Назарій Русин із "Зорі" розділили п’яту сходинку.

Ван Леувен випередив Йовічевіча та замінить його в "Шахтарі"

Серед тренерів ван Леувена обрали у 13 анкетах із 15 можливих, у половині з них – під №1.

Ван Леувен набрав 32 бали. Друге місце посів наставник "Шахтаря" Ігор Йовічевіч (23 бали). Далі йдуть Роман Григорчук ("Чорноморець", 13 балів), Віктор Скрипник ("Ворскла", 10) та Олександр Кучер ("Дніпро-1", 5).

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ван Леувен перейде до “Шахтаря”. Домовленість із "Зорею" про перехід тренера коштуватиме клубу 700 тисяч євро.

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