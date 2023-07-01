"Шахтар" заплатить понад 1 млн євро компенсації за зміну тренера

Ігор Йовічевіч. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про звільнення головного тренера хорвата Ігора Йовічевіча. На зміну спеціалісту очікується найкращий тренер УПЛ минулого сезону Патрік ван Леувен.

Але ця зміна тренера влетить донеччанам у копійчину, повідомив блогер Ігор Бурбас.

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"Гірники" будуть вимушені заплатити за дострокове розірвання контракту Йовічевічу та луганській "Зорі".

Патрік Ван Левувен та Ігор Йовічевич. Фото: ФК "Шахтар"

Вибір Ахметова буде не з дешевих

За інформацією від джерела, "Шахтар" буде змушений заплатити за зміну тренерів 1,2 млн євро.

"Гірники" заплатять 500 тисяч євро за розірвання контракту Йовічевічу та 700 тисяч євро "Зорі" за викуп контракту Леувена.

Наразі невідомо, як завершились перемовини "Шахтаря" з "Зорею", але в найближчі два дні варто чекати на оголошення нового головного тренера "гірників".

Зазначимо, що "Шахтар" за керівництва Йовічевіча переміг у 24 матчах, 10 разів зіграв у нічию та зазнав шести поразок.

Під керівництвом хорвата команда виграла чемпіонат України, у Лізі чемпіонів стала третьою в групі, а в Лізі Європи дійшла до 1/8 фіналу.

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