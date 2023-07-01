"Шахтер" заплатит более 1 млн евро компенсации за смену тренера
Донецкий "Шахтер" официально объявил об увольнении главного тренера хорвата Игора Йовичевича . На смену специалисту ожидается лучший тренер УПЛ прошлого сезона Патрик ван Леувен.
Однако эта смена тренера влетит дончанам в копеечку, сообщил блогер Игорь Бурбас .
"Горняки" будут вынуждены заплатить за досрочное расторжение контракта Йовичевичу и луганской "Заре".
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По информации от источника, "Шахтер" будет вынужден заплатить за смену тренеров 1,2 млн. евро.
"Горняки" заплатят 500 тысяч евро за расторжение контракта Йовичевичу и 700 тысяч евро "Зари" за выкуп контракта Леувена.
Пока неизвестно, как завершились переговоры "Шахтера" с "Зарей", но в ближайшие два дня стоит ждать объявления нового главного тренера "горняков".
Отметим, что "Шахтер" при руководстве Йовичевича победил в 24 матчах, 10 раз сыграл в ничью и потерпел шесть поражений.
Под руководством хорвата команда выиграла чемпионат Украины, в Лиге чемпионов стала третьей в группе, а в Лиге Европы дошла до 1/8 финала.
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