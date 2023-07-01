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"Шахтер" заплатит более 1 млн евро компенсации за смену тренера

1 июля 2023 20:15
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" заплатит более 1 млн евро компенсации за смену тренера
Игор Йовичевич. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" официально объявил об увольнении главного тренера хорвата Игора Йовичевича . На смену специалисту ожидается лучший тренер УПЛ прошлого сезона Патрик ван Леувен.

Однако эта смена тренера влетит дончанам в копеечку, сообщил блогер Игорь Бурбас .

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Патрик Ван Левувен и Игорь Йовичевич. Фото: ФК "Шахтер"

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По информации от источника, "Шахтер" будет вынужден заплатить за смену тренеров 1,2 млн. евро.

"Горняки" заплатят 500 тысяч евро за расторжение контракта Йовичевичу и 700 тысяч евро "Зари" за выкуп контракта Леувена.

Пока неизвестно, как завершились переговоры "Шахтера" с "Зарей", но в ближайшие два дня стоит ждать объявления нового главного тренера "горняков".

Отметим, что "Шахтер" при руководстве Йовичевича победил в 24 матчах, 10 раз сыграл в ничью и потерпел шесть поражений.

Под руководством хорвата команда выиграла чемпионат Украины, в Лиге чемпионов стала третьей в группе, а в Лиге Европы дошла до 1/8 финала.

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