Довбик стал лучшим игроком УПЛ, а Ван Леувен победил среди тренеров

Довбик опередил Пихаленко и Судакова. ФОТО: "Днепр-1"

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги в сезоне-2022/23. Лучшим тренером стал нидерландский наставник луганской "Зари" Патрик ван Леувен.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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В опросе представителей клубов УПЛ Довбик набрал 28 баллов. Форвард попал в 12 анкет из 15 возможных. В шести случаях его поставили во главу угла. При этом его клуб "Днипро-1" голосовать не мог.

Второе место занял его партнер Александр Пихаленок. Бронзу взял полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

На четвертой позиции оказался Михаил Мудрик, который перед переходом в "Челси" первую часть сезона провел в "Шахтере". Виталий Буяльский из "Динамо" и Назарий Русин из "Зари" разделили пятую строчку.

Ван Леувен опередил Йовичевича и заменит его в "Шахтере"

Среди тренеров ван Леувен выбрали в 13 анкетах из 15 возможных, в половине из них – под №1.

Ван Леувен набрал 32 балла. Второе место занял наставник "Шахтера" Игорь Йовичевич (23 балла). Далее следуют Роман Григорчук ("Черноморец", 13 баллов), Виктор Скрипник ("Ворскла", 10) и Александр Кучер ("Днепр-1", 5).

Напомним, по информации СМИ, ван Леувен перейдет в "Шахтер". Договоренность с "Зарей" о переходе тренера обойдется клубу в 700 тысяч евро.

Напомним, форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: продолжаются переговоры.

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