Довбик та Порту зробили Луніна чемпіоном Іспанії — Барселона знову поступилась

Довбик святкує гол. Фото: Reuters

Нападник збірної України Артем Довбик став одним з героїв матчу проти "Барселони". Завдяки голу та асисту українця "Жирона" зуміла здобути перемогу з рахунком 4:2.

Подробиці, оцінки та відео — в матеріалі Новини.LIVE.

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Віктор Циганков та Артем Довбик вчергове вийшли в стартовому складі. Але вже на третій хвилині "Барселона" вийшли вперед завдяки голу Крістенсена. Вже через хвилину Довбик на дальній стійці головою завершив подачу з лівого флангу від Мартіна.

Був шанс забивати й у Віктора, але натомість гості заробили пенальті наприкінці тайму, який реалізував Левандовські.

Сенсація другого тайму

А у другому таймі "Жирона" подарувала сенсацію. Впродовж двох хвилин, на 65-й та 67-й, господарі зрівняли та вийшли вперед. Спочатку Довбик розхитав Араухо та віддав гольовий пас на Порту, а потім останній віддав асист на Гутьерреса. А потім Порту зробив дубль, він забив красень-гол у дальній кут після пасу Савіо.

У підсумку перемога, яка допомогла "Жироні" обійти "Барсу" та вийти на друге місце, зробила Луніна та "Реал" чемпіоном Іспанії. Від Whoscored Довбик отримав оцінку 8,2. Більше тільки у Порту 9,1. У Циганкова одна з найменших оцінок в команді 6,1.

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