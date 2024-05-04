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Довбик и Порту сделали Лунина чемпионом Испании — Барселона снова проиграла

4 мая 2024 21:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик и Порту сделали Лунина чемпионом Испании — Барселона снова проиграла
Довбик отмечает гол. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал одним из героев матча против "Барселоны". Благодаря голу и ассисту украинца "Жирона" сумела одержать победу со счетом 4:2.

Подробности, оценки и видео — в материале Новини.LIVE.

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Виктор Цыганков и Артем Довбык в очередной раз вышли в стартовом составе. Но уже на третьей минуте "Барселона" вышла вперед благодаря голу Кристенсена. Уже через минуту Довбик на дальней стойке головой завершил подачу с левого фланга Мартина.

Был шанс забивать и у Виктора, но гости заработали пенальти в конце тайма, который реализовал Левандовски.

Сенсация второго тайма

А во втором тайме "Жирона" подарила сенсацию. В течение двух минут на 65-й и 67-й хозяева сравняли и вышли вперед. Сначала Довбик расшатал Араухо и отдал голевой пас на Порту, а затем последний отдал ассист на Гутьерреса. А потом Порту сделал дубль, он забил красавец гол в дальний угол после паса Савио.

В итоге победа, которая помогла "Жирони" обойти "Барсу" и выйти на второе место и сделала Лунина и "Реал" чемпионом Испании. От Whoscored Довбик получил отметку 8,2. Больше только у Порту 9,1. У Цыганкова одна из самых маленьких оценок в команде 6,1.

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Артем Довбик
Виктор Цыганков
Барселона
Испанская Ла Лига
Жирона

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