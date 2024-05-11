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Довбик та Циганков проти Алавеса — оцінки за матч

11 травня 2024 08:44
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Агабекян Карен
редактор
Довбик та Циганков проти Алавеса — оцінки за матч
Українець Артем Довбик у матчі з "Алавесом". Фото: Ла-Ліга
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках чемпіонату Іспанії "Жирона" в гостях зіграла внічию з "Алавесом". Українські гравці Артем Довбик та Віктор Циганков зіграли в матчі з перших хвилин.

Українці взяли участь в обох голах "Жирони", повідомив портал Новини.LIVE.

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Оцінки Довбика та Циганкова

Матч "Жирони" проти "Алавеса" завершився нічиєю — 2:2. В моменті з першим голом Циганков з кутового подав на дальню стійку воріт, де Ерік Гарсія пробив головою у правий верхній кут воріт — 0:1.

На 44-й хвилині Циганков з правого флангу віддав в штрафний майданчик на Довбика, який п’ятою відіграв м’яч на Ерреру й той "розстріляв" ворота — 1:2.

Довбик, крім гольової передачі, зробив два удари по воротах, один з яких у площину воріт, 31 раз він торкався м’яча, віддав 15 точних пасів з 22 (68% точності), допустив 11 втрат м’яча, одне порушення правил та один фол заробив на собі.

Статистичний портал WhoScored оцінив його гру на 6,9, а Sofascore на 6,7.

Оценки Цыганкова и Довбика за матч с Алавесом
Оцінки Циганкова та Довбика за матч с "Алавесом". Фото: скриншот

 

Циганков віддав асист, зробив 46 дотиків до м’яча, віддав 30 точних передач з 37 (81%), в тому числі дві ключові, завдав один удар по воротах, зробив вдале обведення з двох, допустив 11 втрат м’яча, одне порушення правил та один фол заробив на собі.

WhoScored дав півзахиснику оцінку — 7,0, а Sofascore — в 6,9.

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. 

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона
українські легіонери (футбол)

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