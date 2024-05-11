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Довбик и Цыганков против Алавеса — оценки за матч

11 мая 2024 08:44
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Агабекян Карен
редактор
Довбик и Цыганков против Алавеса — оценки за матч
Украинец Артем Довбик в матче с "Алавесом". Фото: Ла Лига
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках чемпионата Испании "Жирона" в гостях сыграла вничью с "Алавесом". Украинские игроки Артем Довбык и Виктор Цыганков сыграли в матче с первых минут.

Украинцы приняли участие в обоих голах "Жироны", сообщил портал Новини.LIVE.

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Оценки Довбика и Цыганкова

Матч "Жироны" против "Алавеса" завершился ничьей — 2:2. В моменте с первым голом Цыганков с углового подал на дальнюю стойку ворот, где Эрик Гарсия пробил головой в правый верхний угол ворот — 0:1.

На 44-й минуте Цыганков с правого фланга отдал в штрафную на Довбика, который пяткой отыграл мяч на Эрреру и тот "расстрелял" ворота — 1:2.

Довбик, кроме голевой передачи, сделал два удара по воротам, один из которых в створ, 31 раз он касался мяча, отдал 15 точных пасов из 22 (68% точности), допустил 11 потерь мяча, одно нарушение правил и один фол заработал на себе.

Статистический портал WhoScored оценил его игру в 6,9, а Sofascore в 6,7.

Оценки Цыганкова и Довбика за матч с Алавесом
Оценки Цыганкова и Довбика за матч с "Алавесом". Фото: скриншот

 

Цыганков отдал ассист, сделал 46 касаний мяча, отдал 30 точных передач из 37 (81%), в том числе две ключевые, нанес один удар по воротам, сделал удачный обвод из двух, допустил 11 потерь мяча, одно нарушение правил и один фол заработал на себе.

WhoScored дал полузащитнику оценку — 7,0, а Sofascore — в 6,9.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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