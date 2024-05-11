Довбик и Цыганков отметились результативными действиями в матче с Алавесом — видео

Виктор Цыганков в матче против "Алавеса". Фото: "Жирона"

В рамках чемпионата Испании "Жирона" играла в гостях с "Алавесом". С первых минут матча на поле появились украинские легионеры каталонского клуба Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Несмотря на присутствие всех игроков основного состава, "Жирона" потеряла два балла, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Жирона", которая была фаворитом матча, с первых минут начала атаковать и на 4-й забила "быстрый гол". Цыганков с углового подал на дальнюю стойку ворот, где Эрик Гарсия пробил головой в правый верхний угол ворот — 0:1.

После забитого гола "Жирона" расслабилась и на 12-й минуте пропустила. Симеоне-младший прострелил с фланга, а Гуриди сравнял счет — 1:1.

"Жирона" упустила преимущество не только на табло, но и в стилистике игры. При этом они снова вышли вперед в конце первого тайма. На 44-й минуте Цыганков с правого фланга отдал в штрафную на Довбика, который пятой сделал пас на Эрреру и тот "расстрелял" ворота — 1:2.

Во втором тайме "Жирона" лучше играла, но Довбику ничего не дали сделать защитники, которые от него не отходили, а Савио провалил игру в плане реализации моментов. Цыганков ничего не смог показать, поскольку его заменили на 73-й минуте.

"Алавес" на 9-й добавленной минуте сравнял счет. Нашествие на ворота каталонцев привело к голу Гуриди.

Алавес — Жирона — 2:2

Голы: Гуриди, 12, 90+9 — Э. Гарсия, 4, Эррера, 44

"Алавес": Овоно — Теналья, Абкар, Марин, Х. Лопес (Дуарте, 81) — Гевара, Бенавидес (Хаджи, 63), Гуриди — Висенте (Риоха, 63), К. Гарсия (Паничелли, 73), Симеоне ( Соло, 74).

"Жирона": Гассанига — Мартинес, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес (Хуанпе, 59) — Эррера, Мартин (А. Гарсия, 73) — Цыганков (Торре, 73), Порту (Коуту, 59), Савио (Валери, 84) — Довбик.

Предупреждения: Риоха, Овоно, Марин — Мартинес, Эррера.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

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