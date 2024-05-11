Довбик та Циганков відзначились результативними діями у матчі з Алавесом — відео
В рамках чемпіонату Іспанії "Жирона" грала в гостях з "Алавесом". З перших хвилин матчу на полі з’явилися українські легіонери каталонського клубу Артем Довбик та Віктор Циганков.
Попри присутність всіх гравців основного складу, "Жирона" втратила два бали, повідомив портал Новини.LIVE.
"Алавес" — "Жирона"
"Жирона", яка була фаворитом матчу, з перших хвилин почала атакувати й на 4-й забила "швидкий гол". Циганков з кутового подав на дальню стійку воріт, где Ерік Гарсія пробив головою у правий верхній кут воріт — 0:1.
Після забитого голу "Жирона" розслабилась й на 12-й хвилині пропустила. Сімеоне-молодший прострілив із флангу, а Гуріді зрівняв рахунок — 1:1.
"Жирона" втратила перевагу не лише на табло, а й у стилістиці гри. При цьому вони знову вийшли вперед в кінці першого тайму. На 44-й хвилині Циганков з правого флангу віддав в штрафну на Довбика, який п’ятою віддав пас на Ерреру й той "розстріляв" ворота — 1:2.
У другому таймі "Жирона" краще грала, але Довбику нічого не дали зробити захисники, які від нього не відходили, а Савіо провалив гру в плані реалізації моментів. Циганков нічого не зміг показати, оскільки його замінили на 73-й хвилині.
"Алавес" натомість на 9-й доданій хвилині зрівняв рахунок. Навала на ворота каталонців призвела до гола Гуріді.
Алавес — Жирона — 2:2
Голи: Гуріді, 12, 90+9 — Е. Гарсія, 4, Еррера, 44
"Алавес": Овоно — Теналья, Абкар, Марін, Х. Лопес (Дуарте, 81) — Гевара, Бенавідес (Хаджі, 63), Гуріді — Вісенте (Ріоха, 63), К. Гарсія (Панічеллі, 73), Сімеоне (Сола, 74).
"Жирона": Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес (Хуанпе, 59) — Еррера, Мартін (А. Гарсія, 73) — Циганков (Торре, 73), Порту (Коуту, 59), Савіо (Валері, 84) — Довбик.
Попередження: Ріоха, Овоно, Марін — Мартінес, Еррера.
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