Довбик та Циганков разом з Савіо показали неймовірну статистику результативних дій
Тріо "Жирони" Артем Довбик, Артем Циганков та Савіо подарували незабутні командні показники для "Жирони" у сезоні 2023/24 Іспанської Ла Ліги. Втрьох ці гравці набрали 66 результативних дій у Чемпіонаті Іспанії.
Про статистичні здобуття українців — у матеріалі Новини.LIVE.
Артем Довбик та Віктор Циганков у компанії з бразильцем Савіо не тільки принесли багато користі команді та допомогли взяти "Жироні" бронзу, але здивували всіх аналітиків статистикою.
У дебютному сезоні за "Жирону" Довбик став кращим бомбардиром Ла Ліги. На його рахунку 24 голи та вісім гольових передач.
У Циганкова вісім голів та сім асистів. Компанію українцям у зірковому тріо склав бразилець Савіо: 9 голів та 10 асистів.
Історичне досягнення
Чи залишаться українці в команді поки загадка, але вони вже точно вписали свої прізвища в історію клуба.
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