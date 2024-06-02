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Довбик та Циганков разом з Савіо показали неймовірну статистику результативних дій

2 червня 2024 22:11
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик та Циганков разом з Савіо показали неймовірну статистику результативних дій
Артем Довбик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Тріо "Жирони" Артем Довбик, Артем Циганков та Савіо подарували незабутні командні показники для "Жирони" у сезоні 2023/24 Іспанської Ла Ліги. Втрьох ці гравці набрали 66 результативних дій у Чемпіонаті Іспанії.

Про статистичні здобуття українців — у матеріалі Новини.LIVE.

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Артем Довбик та Віктор Циганков у компанії з бразильцем Савіо не тільки принесли багато користі команді та допомогли взяти "Жироні" бронзу, але здивували всіх аналітиків статистикою.

У дебютному сезоні за "Жирону" Довбик став кращим бомбардиром Ла Ліги. На його рахунку 24 голи та вісім гольових передач.

 

У Циганкова вісім голів та сім асистів. Компанію українцям у зірковому тріо склав бразилець Савіо: 9 голів та 10 асистів.

Історичне досягнення

Чи залишаться українці в команді поки загадка, але вони вже точно вписали свої прізвища в історію клуба.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона
Віктор Циганков

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