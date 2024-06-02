Довбик та Циганков разом з Савіо показали неймовірну статистику результативних дій

Артем Довбик. Фото: Reuters

Тріо "Жирони" Артем Довбик, Артем Циганков та Савіо подарували незабутні командні показники для "Жирони" у сезоні 2023/24 Іспанської Ла Ліги. Втрьох ці гравці набрали 66 результативних дій у Чемпіонаті Іспанії.

Про статистичні здобуття українців — у матеріалі Новини.LIVE.

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Артем Довбик та Віктор Циганков у компанії з бразильцем Савіо не тільки принесли багато користі команді та допомогли взяти "Жироні" бронзу, але здивували всіх аналітиків статистикою.

У дебютному сезоні за "Жирону" Довбик став кращим бомбардиром Ла Ліги. На його рахунку 24 голи та вісім гольових передач.

У Циганкова вісім голів та сім асистів. Компанію українцям у зірковому тріо склав бразилець Савіо: 9 голів та 10 асистів.

Історичне досягнення

Чи залишаться українці в команді поки загадка, але вони вже точно вписали свої прізвища в історію клуба.

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