Довбик и Цыганков вместе с Савио показали невероятную статистику результативных действий
Трио "Жироны" Артем Довбик , Артем Цыганков и Савио подарили незабываемые командные показатели для "Жироны" в сезоне 2023/24 Испанской Ла Лиги. Втроем эти игроки набрали 66 результативных действий в Чемпионате Испании.
О статистических достижениях украинцев — в материале Новини.LIVE.
Артем Довбик и Виктор Цыганков в компании с бразильцем Савио не только принесли много пользы команде и помогли взять "Жирони" бронзу, но и удивили всех аналитиков статистикой.
В дебютном сезоне за "Жирону" Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. На его счету 24 гола и восемь голевых передач.
У Цыганкова восемь голов и семь ассистистов. Компанию украинцам в звездном трио составил бразилец Савио: 9 голов и 10 ассистов.
Историческое достижение
Останутся ли украинцы в команде пока загадка, но они уже точно вписали свои фамилии в историю клуба.
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