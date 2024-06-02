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Довбик и Цыганков вместе с Савио показали невероятную статистику результативных действий

2 июня 2024 22:11
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик и Цыганков вместе с Савио показали невероятную статистику результативных действий
Артём Довбык. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Трио "Жироны" Артем Довбик , Артем Цыганков и Савио подарили незабываемые командные показатели для "Жироны" в сезоне 2023/24 Испанской Ла Лиги. Втроем эти игроки набрали 66 результативных действий в Чемпионате Испании.

О статистических достижениях украинцев — в материале Новини.LIVE.

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Артем Довбик и Виктор Цыганков в компании с бразильцем Савио не только принесли много пользы команде и помогли взять "Жирони" бронзу, но и удивили всех аналитиков статистикой.

В дебютном сезоне за "Жирону" Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. На его счету 24 гола и восемь голевых передач.

 

У Цыганкова восемь голов и семь ассистистов. Компанию украинцам в звездном трио составил бразилец Савио: 9 голов и 10 ассистов.

Историческое достижение

Останутся ли украинцы в команде пока загадка, но они уже точно вписали свои фамилии в историю клуба.

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

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Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона
Виктор Цыганков

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