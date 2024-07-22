Довбик та Циганков представили нову форму Жирони перед сезоном 2024-2025

Артем Довбик у формі "Жирони". Фото: "Жирони"

Каталонська "Жирона" продовжує готуватися до наступного сезону. Разом із командою перебувають українці Артем Довбик та Віктор Циганков.

Українські футболісти взяли участь у презентації форми, повідомила пресслужба "Жирони".

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"Жирона" у Каталонії показала свій третій комплект форми. Його представили футболісти, серед яких були Довбик та Циганков.

Артем Довбик у формі "Жирони". Фото: "Жирони"

Зазначимо, що обидва українські футболісти можуть покинути команду цього літа. Довбик близький до переходу до мадридського "Атлетіко". Циганковим цікавляться в Англійській прем'єр-лізі.

"Жирона" у наступному сезоні вперше зіграє у Лізі чемпіонів та єврокубках. До цього команда посіла третє місце у чемпіонаті Іспанії.

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Каталонський клуб активно готується до єврокубків та проводить наймасштабнішу трансферну кампанію у своїй історії.

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