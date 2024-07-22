Довбик та Циганков представили нову форму Жирони перед сезоном 2024-2025

Довбик та Цинганков представили форму Жирони — фото
Каталонська "Жирона" продовжує готуватися до наступного сезону. Разом із командою перебувають українці Артем Довбик та Віктор Циганков.
Українські футболісти взяли участь у презентації форми, повідомила пресслужба "Жирони".
"Жирона" показала нову форму
"Жирона" у Каталонії показала свій третій комплект форми. Його представили футболісти, серед яких були Довбик та Циганков.
Зазначимо, що обидва українські футболісти можуть покинути команду цього літа. Довбик близький до переходу до мадридського "Атлетіко". Циганковим цікавляться в Англійській прем'єр-лізі.
"Жирона" у наступному сезоні вперше зіграє у Лізі чемпіонів та єврокубках. До цього команда посіла третє місце у чемпіонаті Іспанії.
Каталонський клуб активно готується до єврокубків та проводить наймасштабнішу трансферну кампанію у своїй історії.
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Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі.
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