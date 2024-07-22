Довбик и Цыганков представили новую форму Жироны перед сезоном 2024-2025

Довбик и Цыганков представили форму Жироны — фото
Каталонская "Жирона" продолжает готовиться к следующему сезону. Вместе с командой находятся украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Украинские футболисты поучаствовали в презентации формы, сообщил пресс-служба "Жироны".
"Жирона" показала новую форму
"Жирона" в Каталонии показала свой третий комплект формы. Его представили футболисты, среди которых были Довбик и Цыганков.
Отметим, что оба украинских футболиста могут покинуть команду этим летом. Довбик близок к переходу в мадридский "Атлетико". Цыганковым интересуются в Английской премьер-лиге.
"Жирона" в предстоящем сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов и еврокубках. До этого команда заняла третье место в чемпионате Испании.
Каталонский клуб активно готовится к еврокубкам и проводит самую масштабную трансферную кампанию в своей истории.
Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.
Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге.
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