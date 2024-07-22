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Довбик и Цыганков представили форму Жироны — фото

22 июля 2024 17:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Довбик и Цыганков представили новую форму Жироны перед сезоном 2024-2025
Артем Довбик в форме "Жироны". Фото: "Жироны"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Жирона" продолжает готовиться к следующему сезону. Вместе с командой находятся украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Украинские футболисты поучаствовали в презентации формы, сообщил пресс-служба "Жироны".

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"Жирона" показала новую форму

"Жирона" в Каталонии показала свой третий комплект формы. Его представили футболисты, среди которых были Довбик и Цыганков.

Артем Довбик
Артем Довбик в форме "Жироны". Фото: "Жироны"

Отметим, что оба украинских футболиста могут покинуть команду этим летом. Довбик близок к переходу в мадридский "Атлетико". Цыганковым интересуются в Английской премьер-лиге.

"Жирона" в предстоящем сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов и еврокубках. До этого команда заняла третье место в чемпионате Испании.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

 Каталонский клуб активно готовится к еврокубкам и проводит самую масштабную трансферную кампанию в своей истории.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе. 

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