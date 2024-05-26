Довбик увійшов в історію, як один з найрезультативніших дебютантів іспанської Ла Ліги

Артем Довбик. Фото: Twitter/GironaInsiderPL

Форвард збірної України та "Жирони" Артем Довбик провів фантастичний дебютний сезон у чемпіонаті Іспанії та увійшов в історію. Він забив 24 голи і віддав 8 асистів та випередив таких зірок, як Левандовські, Суарес, Фалькао та Бейл.

Статистика найрезультативніших дебютантів — в матеріалі Новини.LIVE.

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За системою гол+пас в Ла Лізі у 21-му столітті тільки один дебютант набрав більше очок — зірковий португалець Кріштіану Роналду у сезоні 2009/10 (26 голів + 9 асистів).

Кого випередив Довбик

А от випередити Довбику вийшло Луїса Суарес ("Барселона", 2014/15) — 32 (16+16), Роберта Левандовські ("Барселона", 2022/23) — 30 (23+7), Радамеля Фалькао ("Атлетіко", 2011/12) — 28 (24+4), Гарета Бейла ("Реал", 2013/14) — 28 (13+15).

⭐️⚽️ ARTEM DOVBYK ÉS EL PITXTIXI DE PRIMERA DIVISIÓ a la temporada 2023-2024! pic.twitter.com/KfgWwUAeNB — Nil Solà (@Nilsola10) May 25, 2024

Крім того позаду українця опинилися Руд ван Ністелрой ("Реал", 2006/07) — 27 (25+2); Дієго Форлан ("Вільярреал", 2004/05) — 26 (25+1), Хав'єр Савіола ("Барселона", 2001/02) — 26 (17+9) та Хамес Родрігес ("Реал", 2014/15) — 26 (13+13).

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