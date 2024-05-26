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Довбик увійшов в історію, як один з найрезультативніших дебютантів іспанської Ла Ліги

26 травня 2024 11:50
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик увійшов в історію, як один з найрезультативніших дебютантів іспанської Ла Ліги
Артем Довбик. Фото: Twitter/GironaInsiderPL
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Форвард збірної України та "Жирони" Артем Довбик провів фантастичний дебютний сезон у чемпіонаті Іспанії та увійшов в історію. Він забив 24 голи і віддав 8 асистів та випередив таких зірок, як Левандовські, Суарес, Фалькао та Бейл.

Статистика найрезультативніших дебютантів — в матеріалі Новини.LIVE. 

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За системою гол+пас в Ла Лізі у 21-му столітті тільки один дебютант набрав більше очок — зірковий португалець Кріштіану Роналду у сезоні 2009/10 (26 голів + 9 асистів).

Кого випередив Довбик

А от випередити Довбику вийшло Луїса Суарес ("Барселона", 2014/15) — 32 (16+16), Роберта Левандовські ("Барселона", 2022/23) — 30 (23+7), Радамеля Фалькао ("Атлетіко", 2011/12) — 28 (24+4), Гарета Бейла ("Реал", 2013/14) — 28 (13+15).

Крім того позаду українця опинилися Руд ван Ністелрой ("Реал", 2006/07) — 27 (25+2); Дієго Форлан ("Вільярреал", 2004/05) — 26 (25+1), Хав'єр Савіола ("Барселона", 2001/02) — 26 (17+9) та  Хамес Родрігес ("Реал", 2014/15) — 26 (13+13).

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

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Артем Довбик
Кріштіану Роналду
Роберт Левандовський
Жирона
Луїс Суарес

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