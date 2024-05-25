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Довбик благодаря трагедии своего конкурента станет первым Пичичи из Украины

25 мая 2024 16:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик благодаря трагедии своего конкурента станет первым Пичичи из Украины
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик почти гарантировал себе приз лучшего бомбардира чемпионата Испании. Случилось это благодаря трагедии в матче "Осасуны" и "Вильярреала".

Довбик станет первым украинским владельцем трофея Пичичи, сообщил портал Новини.LIVE.

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В рамках 38 тура чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Гранаду" со счетом 7:0, а Артем отметился хет-триком. Общее количество забитых мячей Довбика составило 24 гола.

Украинец лишь на один мяч опережал своего главного конкурента Александера Серлота из "Вильярреала". "Желтая субмарина" в последнем туре встретилась с "Осасуной".

На 15-й минуте матча Серлот травмировался и был заменен, почти гарантировав Довбику трофей Пичичи. Норвежец также мечтал об этой награде и поэтому покинул поле со слезами на глазах.

Помешать украинскому форварду могут Джуд Беллингем, которому в последнем туре нужно забить пять мячей, и Роберт Левандовски — ему необходимо оформить шесть голов. Подобные перфомансы маловероятны.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

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футбол
Артем Довбик
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