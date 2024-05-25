Довбик благодаря трагедии своего конкурента станет первым Пичичи из Украины

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик почти гарантировал себе приз лучшего бомбардира чемпионата Испании. Случилось это благодаря трагедии в матче "Осасуны" и "Вильярреала".

Довбик станет первым украинским владельцем трофея Пичичи, сообщил портал Новини.LIVE.

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В рамках 38 тура чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Гранаду" со счетом 7:0, а Артем отметился хет-триком. Общее количество забитых мячей Довбика составило 24 гола.

Украинец лишь на один мяч опережал своего главного конкурента Александера Серлота из "Вильярреала". "Желтая субмарина" в последнем туре встретилась с "Осасуной".

На 15-й минуте матча Серлот травмировался и был заменен, почти гарантировав Довбику трофей Пичичи. Норвежец также мечтал об этой награде и поэтому покинул поле со слезами на глазах.

Помешать украинскому форварду могут Джуд Беллингем, которому в последнем туре нужно забить пять мячей, и Роберт Левандовски — ему необходимо оформить шесть голов. Подобные перфомансы маловероятны.

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