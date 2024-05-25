Довбик завдяки трагедії свого конкурента стане першим Пічічі з України

Український форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард "Жирони" Артем Довбик майже гарантував собі приз найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. Сталося це завдяки трагедії у матчі "Осасуни" та "Вільярреала".

Довбик стане першим українським володарем трофею Пічічі, повідомив портал Новини.LIVE.

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У рамках 38 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" обіграла "Гранаду" з рахунком 7:0, а Артем відзначився хет-триком. Загальна кількість забитих м'ячів Довбика становить 24 голи.

Українець лише на один м'яч випереджав свого головного конкурента Александера Серлота із "Вільярреалу". "Жовта субмарина" в останньому турі зустрілася з "Осасуною".

На 15-й хвилині матчу Серлот травмувався та був замінений, майже гарантувавши Довбику трофей Пічічі. Норвежець також мріяв про цю нагороду й тому залишив поле зі сльозами на очах.

Перешкодити українському форварду можуть Джуд Беллінгем, якому в останньому турі потрібно забити п'ять м'ячів, і Роберт Левандовський йому необхідно оформити шість голів. Подібні перфоманси є малоймовірними.

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