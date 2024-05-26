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Довбик вошел в историю, как один из самых результативных дебютантов испанской Ла Лиги

26 мая 2024 11:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик вошел в историю, как один из самых результативных дебютантов испанской Ла Лиги
Артем Довбик. Фото: Twitter/GironaInsiderPL
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Форвард сборной Украины и "Жироны" Артем Довбик провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании и вошел в историю. Он забил 24 гола, отдал 8 ассистов и опередил таких звезд, как Левандовски, Суарес, Фалькао и Бейл.

Статистика самых результативных дебютантов — в материале Новини.LIVE.

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По системе гол+пас в Ла Лиге в ХХІ веке только один дебютант набрал больше очков — звездный португалец Криштиану Роналду в сезоне 2009/10 (26 голов + 9 ассистов).

Кого опередил Довбик

А вот опередить Довбику получилось Луиса Суарес ("Барселона", 2014/15) — 32 (16+16), Роберта Левандовски ("Барселона", 2022/23) — 30 (23+7), Радамеля Фалькао ("Атлетико", 2011/12) — 28 (24+4), Гарета Бейла ("Реал", 2013/14) — 28 (13+15).

Кроме того, позади украинца оказались Руд ван Нистелрой ("Реал", 2006/07) – 27 (25+2); Диего Форлан ("Вильярреал", 2004/05) — 26 (25+1), Хавьер Савиола ("Барселона", 2001/02) — 26 (17+9) и Хамес Родригес ("Реал", 2014/15) — 26 (13+13).

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

рекорд
Артем Довбик
Криштиану Роналду
Роберт Левандовский
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