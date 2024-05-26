Довбик вошел в историю, как один из самых результативных дебютантов испанской Ла Лиги

Артем Довбик. Фото: Twitter/GironaInsiderPL

Форвард сборной Украины и "Жироны" Артем Довбик провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании и вошел в историю. Он забил 24 гола, отдал 8 ассистов и опередил таких звезд, как Левандовски, Суарес, Фалькао и Бейл.

Статистика самых результативных дебютантов — в материале Новини.LIVE.

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Кого опередил Довбик

А вот опередить Довбику получилось Луиса Суарес ("Барселона", 2014/15) — 32 (16+16), Роберта Левандовски ("Барселона", 2022/23) — 30 (23+7), Радамеля Фалькао ("Атлетико", 2011/12) — 28 (24+4), Гарета Бейла ("Реал", 2013/14) — 28 (13+15).

⭐️⚽️ ARTEM DOVBYK ES EL PITXTIXI DE PRIMERA DIVISIÓ a la temporada 2023-2024! pic.twitter.com/KfgWwUAeNB — Nil Solà (@Nilsola10) 25 мая, 2024

Кроме того, позади украинца оказались Руд ван Нистелрой ("Реал", 2006/07) – 27 (25+2); Диего Форлан ("Вильярреал", 2004/05) — 26 (25+1), Хавьер Савиола ("Барселона", 2001/02) — 26 (17+9) и Хамес Родригес ("Реал", 2014/15) — 26 (13+13).

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