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Довбик виділив найнебезпечнішого футболіста у збірній Італії

13 вересня 2023 17:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик виділив найнебезпечнішого футболіста у збірній Італії
Артем Довбик в атаці. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик не вважає, що збірна України втратила шанси на вихід на Євро-2024. Футболіст упевнений: доля національної команди вирішиться у наступних поєдинках.

Довбик не зумів забити у ворота збірної Італії в Мілані, про що шкодує, повідомляє "Взбірна".

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Артема Довбика вразило, як італійські вболівальники підтримують свою команду на стадіоні. Але нападник окремо виділив українських глядачів, які теж були присутні на трибунах "Сан-Сіро" та стали єдиним цілим із командою Сергія Реброва.

Алессандро Бастоні
Алессандро Бастоні на базі збірної Італії. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Найкорисніший гравець збірної Італії

Український форвард окремо виділив Алессандро Бастоні. Півзахисник "Інтера" зіграв на дуже високому рівні та встигав працювати на будь-якій ділянці поля. За словами Довбика, йому приємно протистояти таким суперникам, як Бастоні.

"На наших діях позначилася втома першого матчу, з такою командою точно можна грати. Ми бачили, що були епізоди, коли ми контролювали м'яч і було більше моментів навіть, ніж з Англією, але треба, щоб усі були максимально готові", — розповів Артем Довбик.

Нападник упевнений, що збірна України зберігає шанси на вихід на Євро-2024. Для цього необхідно не втрачати очки у наступних поєдинках. Суперниками команди Реброва стануть Мальта, Північна Македонія та Італія.

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