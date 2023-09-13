Довбик выделил самого опасного футболиста в сборной Италии

Артем Довбик в атаке. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Форвард испанской "Жироны" Артем Довбик не считает, что сборная Украины потеряла шансы на выход на Евро-2024. Футболист уверен: судьба национальной команды решится в следующих поединках.

Довбик не сумел забить в ворота сборной Италии в Милане, о чем сожалеет, сообщает "Взбірна".

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Артема Довбика поразило то, как итальянские болельщики поддерживают свою команду на стадионе. Но нападающий отдельно выделил украинских зрителей, которые тоже присутствовали на трибунах "Сан-Сиро" и стали единым целым с командой Сергея Реброва.

Алессандро Бастони на базе сборной Италии. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Самый полезный игрок сборной Италии

Украинский форвард отдельно выделил Алессандро Бастони. Полузащитник "Интера" сыграл на предельно высоком уровне и успевал работать на любом участке поля. По словам Довбика, ему приятно противостоять таким соперникам, как Бастони.

"На наших действиях сказалось усталость первого матча, с такой командой точно можно играть. Мы видели, что были эпизоды, когда мы контролировали мяч и было больше моментов даже, чем с Англией, но нужно, чтобы все были максимально готовы", — рассказал Артем Довбик.

Нападающий уверен, что сборная Украины сохраняет шансы на выход на Евро-2024. Для этого необходимо не терять очки в следующих поединках. Соперниками команды Реброва станут Мальта, Северная Македония и Италия.

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