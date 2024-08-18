Артем Довбик дебютує у стартовому складі Роми в матчі проти Кальярі

Артем Довбик. Фото: "Рома"

В Італії стартував перший тур Серії А. В рамках турніру за римську "Рому" дебютує український нападник Артем Довбик.

У першому турі "Рома" зіграє на виїзді проти "Кальярі", повідомив портал Новини.LIVE.

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Стартовий склад "Роми"

Головний тренер римського клубу Даніеле Де Россі вирішив довіритись Довбику в першому ж матчі. Українець вийде у стартовому складі.

"Рома": Слівар — Челік, Ндіка, Манчіні, Анхеліньйо — Ле Фе, Крістанте — Суле, Пеллегріні, Залевський — Довбик.

Запасні: Смоллінг, Бове, Абрагам, Шомурадов, Дібала, Даль, Бальданці, Сангаре, Кошта, Марін, Ель-Шаараві, Райан.

Зазначимо, що Довбика раніше "Рома" купила за мінімум 30 млн євро у іспанської "Жирони", у складі якої він виграв бронзові медалі Ла-Ліги та звання кращого бомбардира.

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