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Трансфер Довбика оцінив легендарний італійський тренер

17 серпня 2024 14:47
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик у Ромі: Прогноз Арріго Саккі щодо дебюту українського форварда
Арріго Саккі (ліворуч) та Карло Анчелотті. Фото: AFP
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український форвард Артем Довбик готується до свого дебюту в Серії А у складі "Роми". У зв’язку з цим місцеві ЗМІ та експерти прогнозують, як гра форварда вплине на клуб.

Одним із прогнозистів став легендарний колишній головний тренер збірної Італії, віцечемпіон світу Арріго Саккі у коментарі La Gazzetta dello Sport.

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Арріго Саккі. Фото: УЄФА

Саккі висловився про Довбика та "Рому"

Колишнього тренера запитали про трансфер, який може змінити ситуацію в команді у дуже швидкі терміни. Саккі відразу згадав про Довбика. Фахівець впевнений, що Артем може добре себе показати в "Ромі", оскільки добре себе проявив у "Жироні".

"Я з цікавістю стежитиму за Довбиком у "Ромі". Він чудово проявив себе в "Жироні" і може стати важливим гравцем нашого чемпіонату", — сказав Саккі.

Також фахівець розповів, що у боротьбі за Лігу чемпіонів "Рома" відстає, оскільки команді бракує якості. Якщо у цій компоненті клуб додасть, то це добре вплине на команду та на всіх молодих тренерів Серії А, таких як Даниеле де Россі.

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футбол Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим)

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