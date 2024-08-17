Артем Довбик у Ромі: Прогноз Арріго Саккі щодо дебюту українського форварда

Трансфер Довбика оцінив легендарний італійський тренер
Український форвард Артем Довбик готується до свого дебюту в Серії А у складі "Роми". У зв’язку з цим місцеві ЗМІ та експерти прогнозують, як гра форварда вплине на клуб.
Одним із прогнозистів став легендарний колишній головний тренер збірної Італії, віцечемпіон світу Арріго Саккі у коментарі La Gazzetta dello Sport.
Саккі висловився про Довбика та "Рому"
Колишнього тренера запитали про трансфер, який може змінити ситуацію в команді у дуже швидкі терміни. Саккі відразу згадав про Довбика. Фахівець впевнений, що Артем може добре себе показати в "Ромі", оскільки добре себе проявив у "Жироні".
"Я з цікавістю стежитиму за Довбиком у "Ромі". Він чудово проявив себе в "Жироні" і може стати важливим гравцем нашого чемпіонату", — сказав Саккі.
Також фахівець розповів, що у боротьбі за Лігу чемпіонів "Рома" відстає, оскільки команді бракує якості. Якщо у цій компоненті клуб додасть, то це добре вплине на команду та на всіх молодих тренерів Серії А, таких як Даниеле де Россі.
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