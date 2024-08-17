Артём Довбик в Роме: Прогноз Арриго Сакки по поводу дебюта украинского форварда

Арриго Сакки (слева) и Карло Анчелотти. Фото: AFP

Украинский форвард Артем Довбик готовится к своему дебюту в Серии А в составе "Ромы". В связи с этим местные СМИ и эксперты прогнозируют, как игра форварда повлияет на клуб.

Одним из прогнозистов стал легендарный бывший главный тренер сборной Италии, вице-чемпион мира Арриго Сакки в комментарии La Gazzetta dello Sport.

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Сакки высказался о Довбике и "Роме"

Бывшего тренера спросили о трансфере, который может изменить ситуацию в команде в очень быстрые сроки. Сакки сразу вспомнил о Довбике. Специалист уверен, что Артем может себя хорошо показать в "Роме", поскольку хорошо выступил в "Жироне".

"Я буду с интересом следить за Довбиком в "Роме". Он прекрасно проявил себя в "Жироне" и может стать важным игроком нашего чемпионата", — сказал Сакки.

Также специалист рассказал, что в борьбе за Лигу чемпионов "Рома" отстает, поскольку команде не хватает качества. Если в этом компоненте клуб прибавит, то это повлияет на команду и на всех молодых тренеров Серии А, таких, как Даниеле де Росси.

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