Артём Довбик дебютирует в стартовом составе Ромы в матче против Кальяри

Довбик выйдет в стартовом составе на дебютный матч за Рому
В Италии стартовал первый тур Серии А. В рамках турнира за римскую "Рому" дебютирует украинский нападающий Артем Довбик.
В первом туре "Рома" сыграет на выезде против "Кальяри", сообщил портал Новини.LIVE.
Стартовый состав "Ромы"
Главный тренер римского клуба Даниэле Де Росси решил довериться Довбику в первом же матче. Украинец выйдет в стартовом составе.
"Рома": Сливар — Челик, Ндика, Манчини, Анхелиньо — Ле Фе, Кристанте — Суле, Пеллегрини, Залевский — Довбик.
Запасные: Смоллинг, Бове, Абрагам, Шомурадов, Дибала, Даль, Больданцы, Сангаре, Кошта, Марин, Эль-Шаарави, Райан.
Отметим, что Довбика ранее "Рома" купила за минимум 30 млн евро у испанской "Жироны", в составе которой он выиграл бронзовые медали Ла Лиги и звание лучшего бомбардира.
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