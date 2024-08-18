Артём Довбик дебютирует в стартовом составе Ромы в матче против Кальяри

Артем Довбик. Фото: "Рома"

В Италии стартовал первый тур Серии А. В рамках турнира за римскую "Рому" дебютирует украинский нападающий Артем Довбик.

В первом туре "Рома" сыграет на выезде против "Кальяри", сообщил портал Новини.LIVE.

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Стартовый состав "Ромы"

Главный тренер римского клуба Даниэле Де Росси решил довериться Довбику в первом же матче. Украинец выйдет в стартовом составе.

"Рома": Сливар — Челик, Ндика, Манчини, Анхелиньо — Ле Фе, Кристанте — Суле, Пеллегрини, Залевский — Довбик.

Запасные: Смоллинг, Бове, Абрагам, Шомурадов, Дибала, Даль, Больданцы, Сангаре, Кошта, Марин, Эль-Шаарави, Райан.

Отметим, что Довбика ранее "Рома" купила за минимум 30 млн евро у испанской "Жироны", в составе которой он выиграл бронзовые медали Ла Лиги и звание лучшего бомбардира.

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