Довбик забив сімнадцятий гол в Ла Лізі та вийшов на перше місце у перегонах бомбардирів
Нападник збірної України Артем Довбик розпочав поединок 31-го туру Ла Ліги проти "Атлетіко" з голу вже на 4-й хвилині. Таким чином він вийшов на перше місце у списку снайперів Чемпіонату Іспанії.
Відео голу — в матеріалі Новини.LIVE.
Українець з'явився у стартовому складі каталонців й вже на початку зустрічі та зумів відкрити рахунок, успішно відкрившись на дальній стійці.
Гол організували Янхель Еррера і Ян Коуто, які розірвали оборону мадридців. Довбику залишалося просто переправити м'яч у сітку воріт, з чим він успішно впорався.
Випередив Беллінгема та Будеміра
Додамо, що це вже 17-й забитий м'яч Довбика в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі Артем одноосібно став найкращим бомбардиром Ла Ліги. У Джуда Беллінгема й Анте Будіміра по 16 голів.
Але продовження було за "матрасниками". На 34-й хвилині рахунок зрівняв Грізманн, а в компенсований до першого тайму час гол провів Корреа.
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