Довбик забив сімнадцятий гол в Ла Лізі та вийшов на перше місце у перегонах бомбардирів

Артем Довбик. Фото: Reuters

Нападник збірної України Артем Довбик розпочав поединок 31-го туру Ла Ліги проти "Атлетіко" з голу вже на 4-й хвилині. Таким чином він вийшов на перше місце у списку снайперів Чемпіонату Іспанії.

Відео голу — в матеріалі Новини.LIVE.

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Гол організували Янхель Еррера і Ян Коуто, які розірвали оборону мадридців. Довбику залишалося просто переправити м'яч у сітку воріт, з чим він успішно впорався.

Випередив Беллінгема та Будеміра

Додамо, що це вже 17-й забитий м'яч Довбика в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі Артем одноосібно став найкращим бомбардиром Ла Ліги. У Джуда Беллінгема й Анте Будіміра по 16 голів.

Але продовження було за "матрасниками". На 34-й хвилині рахунок зрівняв Грізманн, а в компенсований до першого тайму час гол провів Корреа.

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