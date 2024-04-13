Довбик забил семнадцатый гол в Ла Лиге и вышел на первое место в гонке бомбардиров

Артем Довбык. Фото: Reuters

Нападающий сборной Украины Артем Довбик начал поединок 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" с гола уже на 4-й минуте. Таким образом, он вышел на первое место в списке снайперов Чемпионата Испании.

Видео гола — в материале Новини.LIVE.

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Гол организовали Янхель Эррера и Ян Коуто, разорвавшие оборону мадридцев. Довбику оставалось просто переправить мяч в сетку ворот, с чем он успешно справился.

Опередил Беллингема и Будемера

Это уже 17-й забитый мяч Довбика в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Артем единолично стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. У Джуда Беллингема и Анте Будимира по 16 голов.

Но продолжение было за "матрасниками". На 34-й минуте счет сравнял Гризманн, а в компенсированное к первому тайма время гол провел Корреа.

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