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Довбик забил семнадцатый гол в Ла Лиге и вышел на первое место в гонке бомбардиров

13 апреля 2024 16:19
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик забил семнадцатый гол в Ла Лиге и вышел на первое место в гонке бомбардиров
Артем Довбык. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий сборной Украины Артем Довбик начал поединок 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" с гола уже на 4-й минуте. Таким образом, он вышел на первое место в списке снайперов Чемпионата Испании.

Видео гола — в материале Новини.LIVE.

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Украинец появился в стартовом составе каталонцев и уже в начале встречи сумел открыть счет, успешно открывшись на дальней стойке.

Гол организовали Янхель Эррера и Ян Коуто, разорвавшие оборону мадридцев. Довбику оставалось просто переправить мяч в сетку ворот, с чем он успешно справился.

Опередил Беллингема и Будемера

Это уже 17-й забитый мяч Довбика в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Артем единолично стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. У Джуда Беллингема и Анте Будимира по 16 голов.

Но продолжение было за "матрасниками". На 34-й минуте счет сравнял Гризманн, а в компенсированное к первому тайма время гол провел Корреа.

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Артем Довбик
Виктор Цыганков
Джуд Беллингем
Испанская Ла Лига
Жирона

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