Довбик залишить "Дніпро-1": куди перейде українець
Клуб турецької Суперліги "Трабзонспор" розпочав перемовини щодо трансферу нападника "Дніпра-1" Артема Довбика. Українець нібито сам висловив бажання приєднатися до "бордово-синіх".
Про це повідомляє Sabah.
Довбик гратиме в Туреччині?
За інформацією турецьких журналістів, Артем Довбик буцімто попросив свого агента вийти на представників "Трабзонспора" з наступним посланням: "Якщо ви все ще зацікавлені у мені, давайте поговоримо".
Після цього турецький клуб розпочав активні дії щодо трансферу форварда.
Керівництво "бордово-синіх" сподівається, що перемовини завершаться успішно, оскільки контракт українця з "Дніпром-1" добігає кінця у грудні цього року.
Раніше Артем Довбик заявляв, що не розглядає Туреччину у якості варіанту продовження кар'єри і має намір виступати в одному із топ-5 чемпіонатів Європи.
У поточному розіграші УПЛ Артем Довбик забив 22 голи у футболці дніпрян.
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