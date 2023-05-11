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Довбик залишить "Дніпро-1": куди перейде українець

11 травня 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Довбик залишить "Дніпро-1": куди перейде українець
Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик. Фото: Instagram/tema_dovbyk
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Клуб турецької Суперліги "Трабзонспор" розпочав перемовини щодо трансферу нападника "Дніпра-1" Артема Довбика. Українець нібито сам висловив бажання приєднатися до "бордово-синіх". 

Про це повідомляє Sabah. 

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За інформацією турецьких журналістів, Артем Довбик буцімто попросив свого агента вийти на представників "Трабзонспора" з наступним посланням: "Якщо ви все ще зацікавлені у мені, давайте поговоримо". 

Довбик
Артем Довбик в матчі Ліги Європи. Фото: Instagram/tema_dovbyk

Після цього турецький клуб розпочав активні дії щодо трансферу форварда.

Керівництво "бордово-синіх" сподівається, що перемовини завершаться успішно, оскільки контракт українця з "Дніпром-1" добігає кінця у грудні цього року. 

Раніше Артем Довбик заявляв, що не розглядає Туреччину у якості варіанту продовження кар'єри і має намір виступати в одному із топ-5 чемпіонатів Європи. 

У поточному розіграші УПЛ Артем Довбик забив 22 голи у футболці дніпрян. 

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