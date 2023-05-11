Довбык покинет "Днепр-1": куда перейдет украинец
Клуб турецкой Суперлиги "Трабзонспор" начал переговоры по трансферу нападающего "Днепра-1" Артёма Довбыка. Украинец якобы сам выразил желание присоединиться к "бордово-синим".
Об этом сообщает Sabah.
Довбык будет играть в Турции?
По информации турецких журналистов, Артём Довбык якобы попросил своего агента выйти на представителей "Трабзонспора" со следующим посланием: "Если вы все еще заинтересованы во мне, давайте поговорим".
После этого турецкий клуб начал активные действия по трансферу форварда.
Руководство "бордово-синих" надеется, что переговоры завершатся успешно, поскольку контракт украинца с "Днепром-1" подходит к концу в декабре этого года.
Ранее Артём Довбык заявлял, что не рассматривает Турцию в качестве варианта продолжения карьеры и намерен выступать в одном из топ-5 чемпионатов Европы.
В текущем розыгрыше УПЛ Артём Довбык забил 22 гола в футболке днепрян.
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