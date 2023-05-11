Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбык покинет "Днепр-1": куда перейдет украинец arrow

Довбык покинет "Днепр-1": куда перейдет украинец

11 мая 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Довбык покинет "Днепр-1": куда перейдет украинец
Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артём Довбык. Фото: Instagram/tema_dovbyk
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Клуб турецкой Суперлиги "Трабзонспор" начал переговоры по трансферу нападающего "Днепра-1" Артёма Довбыка. Украинец якобы сам выразил желание присоединиться к "бордово-синим".

Об этом сообщает Sabah.

Читайте также:

Довбык будет играть в Турции?

По информации турецких журналистов, Артём Довбык якобы попросил своего агента выйти на представителей "Трабзонспора" со следующим посланием: "Если вы все еще заинтересованы во мне, давайте поговорим".

Довбик
Артём Довбык в матче Лиги Европы. Фото: Instagram/tema_dovbyk

После этого турецкий клуб начал активные действия по трансферу форварда.

Руководство "бордово-синих" надеется, что переговоры завершатся успешно, поскольку контракт украинца с "Днепром-1" подходит к концу в декабре этого года.

Ранее Артём Довбык заявлял, что не рассматривает Турцию в качестве варианта продолжения карьеры и намерен выступать в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

В текущем розыгрыше УПЛ Артём Довбык забил 22 гола в футболке днепрян.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

Жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника.

Мирча Луческу уступит место тренеру "Динамо" наставнику из Польши.

Жена Александра Усика простилась с мужем и покинула Украину.

Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас