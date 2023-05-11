Довбык покинет "Днепр-1": куда перейдет украинец

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артём Довбык. Фото: Instagram/tema_dovbyk

Клуб турецкой Суперлиги "Трабзонспор" начал переговоры по трансферу нападающего "Днепра-1" Артёма Довбыка. Украинец якобы сам выразил желание присоединиться к "бордово-синим".

Об этом сообщает Sabah.

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По информации турецких журналистов, Артём Довбык якобы попросил своего агента выйти на представителей "Трабзонспора" со следующим посланием: "Если вы все еще заинтересованы во мне, давайте поговорим".

Артём Довбык в матче Лиги Европы. Фото: Instagram/tema_dovbyk

После этого турецкий клуб начал активные действия по трансферу форварда.

Руководство "бордово-синих" надеется, что переговоры завершатся успешно, поскольку контракт украинца с "Днепром-1" подходит к концу в декабре этого года.

Ранее Артём Довбык заявлял, что не рассматривает Турцию в качестве варианта продолжения карьеры и намерен выступать в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

В текущем розыгрыше УПЛ Артём Довбык забил 22 гола в футболке днепрян.

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