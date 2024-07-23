Артем Довбик переходить до Атлетико: деталі трансферу та новий контракт українця

Довбик, Жирона та Атлетико завершили угоду — відомі умови контракту українця
Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик незабаром залишить розташування своєї команди. Невдовзі футболіст переїде до Мадриду.
Про це повідомили авторитетні інсайдери Ніколо Скіра та Алекс Луна.
Що чекає на Довбика
За інформацією джерел, мадридський "Атлетико" домовився про трансфер, суму компенсації та спосіб оплати з "Жироною", а ще раніше вони потиснули руки особисто з Довбиком, домовившись про особистий контракт.
Скіра стверджує, що Довбик підписав контракт до літа 2029 з опцією клубу про продовження ще на рік.
За словами Луни, найближчими 48 годинами буде оголошено про перехід Довбика в "Атлетико".
"Інформація, яку я маю, дає мені зрозуміти, що це може бути між завтра або післязавтра.
Подивимося, чи буде його виконано, але це буде досить швидко", — сказав Луна.
Сума трансферу Довбика становитиме 40 млн євро.
Зазначимо, що "Жирона" та "Атлетико" наступного сезону зіграють у Лізі чемпіонів. Для каталонців це будуть перші єврокубки у їхній історії.
У попередньому сезоні Довбик у 41 матчі забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.
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