Артем Довбик переходить до Атлетико: деталі трансферу та новий контракт українця

Український футболіст Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик незабаром залишить розташування своєї команди. Невдовзі футболіст переїде до Мадриду.

Про це повідомили авторитетні інсайдери Ніколо Скіра та Алекс Луна.

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За інформацією джерел, мадридський "Атлетико" домовився про трансфер, суму компенсації та спосіб оплати з "Жироною", а ще раніше вони потиснули руки особисто з Довбиком, домовившись про особистий контракт.

Скіра стверджує, що Довбик підписав контракт до літа 2029 з опцією клубу про продовження ще на рік.

За словами Луни, найближчими 48 годинами буде оголошено про перехід Довбика в "Атлетико".

"Інформація, яку я маю, дає мені зрозуміти, що це може бути між завтра або післязавтра.

Подивимося, чи буде його виконано, але це буде досить швидко", — сказав Луна.

Сума трансферу Довбика становитиме 40 млн євро.

Зазначимо, що "Жирона" та "Атлетико" наступного сезону зіграють у Лізі чемпіонів. Для каталонців це будуть перші єврокубки у їхній історії.

У попередньому сезоні Довбик у 41 матчі забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.

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