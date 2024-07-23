Артем Довбик переходит в Атлетико: детали трансфера и новый контракт украинца

Довбик, Жирона и Атлетико завершили сделку — известны условия контракта украинца
Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик вскоре покинет расположение своей команды. В ближайшее время футболист переедет в Мадрид.
Об этом сообщили авторитетные инсайдеры Николо Скира и Алекс Луна.
Что ждет Довбика
По информации источников, мадридский "Атлетико" договорился о трансфере, сумме компенсации и способе оплаты с "Жироной", а еще раньше они пожали руки лично с Довбиком, договорившись о личном контракте.
Скира утверждает, что Довбик подписал контракт до лета 2029 года с опцией клуба о продлении еще на год.
По словам Луны, в ближайшие 48 часов будет объявлено о переходе Довбика в "Атлетико".
"Информация, которой я располагаю, дает мне понять, что это может быть между завтра или послезавтра.
Посмотрим, будет ли оно выполнено, но это будет довольно быстро", — сказал Луна.
Сумма трансфера Довбика составит 40 млн евро.
Отметим, что "Жирона" и "Атлетико" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Для каталонцев это будут первые еврокубки в их истории.
В предыдущем сезоне Довбик в 41 матче забил 25 голов и отдал 10 голевых передач.
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