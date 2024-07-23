Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик, Жирона и Атлетико завершили сделку — известны условия контракта украинца arrow

Довбик, Жирона и Атлетико завершили сделку — известны условия контракта украинца

23 июля 2024 20:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик переходит в Атлетико: детали трансфера и новый контракт украинца
Украинский футболист Артем Довбик. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик вскоре покинет расположение своей команды. В ближайшее время футболист переедет в Мадрид.

Об этом сообщили авторитетные инсайдеры Николо Скира и Алекс Луна.

Читайте также:

Что ждет Довбика

По информации источников, мадридский "Атлетико" договорился о трансфере, сумме компенсации и способе оплаты с "Жироной", а еще раньше они пожали руки лично с Довбиком, договорившись о личном контракте.

Скира утверждает, что Довбик подписал контракт до лета 2029 года с опцией клуба о продлении еще на год.

По словам Луны, в ближайшие 48 часов будет объявлено о переходе Довбика в "Атлетико".

"Информация, которой я располагаю, дает мне понять, что это может быть между завтра или послезавтра.
Посмотрим, будет ли оно выполнено, но это будет довольно быстро", — сказал Луна.

Сумма трансфера Довбика составит 40 млн евро.

Отметим, что "Жирона" и "Атлетико" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Для каталонцев это будут первые еврокубки в их истории.

В предыдущем сезоне Довбик в 41 матче забил 25 голов и отдал 10 голевых передач.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

футбол Артем Довбик Атлетико Мадрид Жирона украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом