Артем Довбик переходит в Атлетико: детали трансфера и новый контракт украинца

Украинский футболист Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик вскоре покинет расположение своей команды. В ближайшее время футболист переедет в Мадрид.

Об этом сообщили авторитетные инсайдеры Николо Скира и Алекс Луна.

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По информации источников, мадридский "Атлетико" договорился о трансфере, сумме компенсации и способе оплаты с "Жироной", а еще раньше они пожали руки лично с Довбиком, договорившись о личном контракте.

Скира утверждает, что Довбик подписал контракт до лета 2029 года с опцией клуба о продлении еще на год.

По словам Луны, в ближайшие 48 часов будет объявлено о переходе Довбика в "Атлетико".

"Информация, которой я располагаю, дает мне понять, что это может быть между завтра или послезавтра.

Посмотрим, будет ли оно выполнено, но это будет довольно быстро", — сказал Луна.

Сумма трансфера Довбика составит 40 млн евро.

Отметим, что "Жирона" и "Атлетико" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Для каталонцев это будут первые еврокубки в их истории.

В предыдущем сезоне Довбик в 41 матче забил 25 голов и отдал 10 голевых передач.

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