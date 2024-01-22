Довбик зробив заяву після хет-трику у ворота Севільї

Український форвард Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Український форвард каталонської "Жирони" став справжнім героєм 21 туру чемпіонату Іспанії. Його три голи за шість хвилин матчу з "Севільєю" розбурхали фанатів і принесли команді перемогу.

Після матчу український форвард звернувся до фанатів у соціальних мережах.

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Що Довбик сказав після хет-трику

Після матчу Довбик подякував уболівальникам та поділився з ними емоціями від перемоги.

"Фантастична гра на "Монтіліві" минулої ночі. Вдячні за підтримку трибун, ми взяли дуже важливі три бали для нашої команди. Браво" , - написав Довбик.

На даний момент український нападник посідає перше місце серед найкращих бомбардирів Ла Ліги та лідирує у рейтингу гол+пас. Він із 14 забитими м'ячами розділяє перше місце з Джудом Беллінгемом у рейтингу снайперів, при цьому за системою гол+пас у Артема 19 очок, у той час як у Джуда 17 балів.

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