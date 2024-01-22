Довбик сделал заявление после хет-трика в ворота Севильи
Украинский форвард каталонской "Жироны" стал настоящим героем 21-го тура чемпионата Испании. Его три гола за шесть минут матча с "Севильей" взбудоражили фанатов и принесли команде победу.
После матча украинский форвард обратился к фанатам в социальных сетях.
"Жирона" после победы над "Севильей" вышла на первое место в чемпионате Испании. Команда Мичела Санчеса на одно очко опережает мадридский "Реал", у которого на одну игру меньше.
#LALIGAHighlights | Girona FC 5-1 Sevilla FC— LALIGA English (@LaLigaEN) January 21, 2024
Watch the highlights!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/62RezYeCrK
Что Довбик сказал после хет-трика
После матча Довбик поблагодарил болельщиков и поделился с ними эмоциями от победы.
"Фантастическая игра на "Монтиливи" прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли очень важные три балла для нашей команды. Браво", — написал Довбик.
На данный момент украинский нападающий занимает первое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги и лидирует в рейтинге гол+пас. Он с 14 забитыми мячами разделяет первое место с Джудом Беллингемом в рейтинге снайперов, при этом по системе гол+пас у Артема 19 очков, в то время как у Джуда 17 баллов.
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