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Довбик сделал заявление после хет-трика в ворота Севильи

22 января 2024 13:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик сделал заявление после хет-трика в ворота Севильи
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард каталонской "Жироны" стал настоящим героем 21-го тура чемпионата Испании. Его три гола за шесть минут матча с "Севильей" взбудоражили фанатов и принесли команде победу.

После матча украинский форвард обратился к фанатам в социальных сетях.

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"Жирона" после победы над "Севильей" вышла на первое место в чемпионате Испании. Команда Мичела Санчеса на одно очко опережает мадридский "Реал", у которого на одну игру меньше.

Что Довбик сказал после хет-трика

После матча Довбик поблагодарил болельщиков и поделился с ними эмоциями от победы.

"Фантастическая игра на "Монтиливи" прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли очень важные три балла для нашей команды. Браво", — написал Довбик.

На данный момент украинский нападающий занимает первое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги и лидирует в рейтинге гол+пас. Он с 14 забитыми мячами разделяет первое место с Джудом Беллингемом в рейтинге снайперов, при этом по системе гол+пас у Артема 19 очков, в то время как у Джуда 17 баллов.

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

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футбол
Артем Довбик
Жирона
Севилья
украинские легионеры (футбол)

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