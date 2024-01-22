Довбик сделал заявление после хет-трика в ворота Севильи

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Украинский форвард каталонской "Жироны" стал настоящим героем 21-го тура чемпионата Испании. Его три гола за шесть минут матча с "Севильей" взбудоражили фанатов и принесли команде победу.

После матча украинский форвард обратился к фанатам в социальных сетях.

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Что Довбик сказал после хет-трика

После матча Довбик поблагодарил болельщиков и поделился с ними эмоциями от победы.

"Фантастическая игра на "Монтиливи" прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли очень важные три балла для нашей команды. Браво", — написал Довбик.

На данный момент украинский нападающий занимает первое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги и лидирует в рейтинге гол+пас. Он с 14 забитыми мячами разделяет первое место с Джудом Беллингемом в рейтинге снайперов, при этом по системе гол+пас у Артема 19 очков, в то время как у Джуда 17 баллов.

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