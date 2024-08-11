У тренера збірної Узбекистану з боксу зупинилося серце під час Олімпіади-2024

Тулкін Кілічов під час Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Збірна Узбекистану з боксу повторила рекорд за кількістю золотих медалей на Олімпійських іграх. Проте радість спортсменів була затьмарена трагічним випадком.

Тренер збірної Узбекистану з боксу Тулкін Кілічов переніс зупинку серця під час турніру в Парижі, повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Хасанбой Дусматов став золотим олімпійським чемпіоном Ігор-2024. Він переміг у ваговій категорії до 51 кг француза Біллаля Беннама. Незабаром після того, як судді оголосили вердикт, у таборі збірної Узбекистану стався трагічний інцидент.

Тулкін Кілічов (ліворуч) радіє перемозі. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Зупинка серця у тренера

У залі, де пройшов боксерський турнір, залишалися члени делегації збірної Великої Британії. Вони й урятували життя Тулкіну Кілічову. Лікарі Хардж Сінгх та фізіотерапевт Роббі Лілліс почули крики про допомогу з кута, в якому святкували перемогу узбецькі спортсмени. Вони швидко прийшли на допомогу та надали постраждалому першу медичну допомогу. Зокрема, вони зробили тренеру штучне дихання і провели дефібриляцію.

Потерпілого доправили до лікарні та стабілізували його стан. Наразі життю тренера нічого не загрожує. Лікарі розповіли, що якби на боксерському поєдинку не було британських медиків, випадок закінчився б трагедією.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.

Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024.

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

"Динамо" віддасть одного зі своїх найталановитіших футболістів у європейський клуб.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.