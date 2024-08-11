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Драма на Олимпиаде — у тренера сборной Узбекистана остановилось сердце на турнире

11 августа 2024 15:23
Валерий Ковалевич - Редактор
У тренера сборной Узбекистана по боксу остановилось сердце во время Олимпиады-2024
Тулкин Киличев во время Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Maye-E Wong
Валерий Ковалевич - Редактор

Сборная Узбекистана по боксу повторила рекорд по количеству золотых медалей на Олимпийских играх. Однако радость спортсменов была омрачена трагическим случаем.

Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенес остановку сердца во время турнира в Париже, сообщает The Guardian

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Тулкин Киличев
Тулкин Киличев (слева) радуется победе.
Фото: Reuters/Maye-E Wong

Остановка сердца у тренера 

В зале, где прошел боксерский турнир, оставались члены делегации сборной Великобритании. Они и спасли жизнь Тулкину Киличеву. Врачи Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис услышали крики о помощи из угла, в котором праздновали победу узбекские спортсмены. Они быстро пришли на помощь и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. В частности, они сделали тренеру искусственное дыхание и провели дефибрилляцию.  

Пострадавшего доставили в больницу и стабилизировали его состояние. В настоящее время жизни тренера ничего не угрожает. Врачи рассказали, что если бы на боксерском поединке не оказалось британских медиков, случай окончился бы трагедией. 

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спорт Олимпийские игры Узбекистан бокс Олимпиада-2024 сердечный приступ

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