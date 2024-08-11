Узбекистанские боксеры повторили рекорд Кубы на Олимпиаде в Париже: прошло 20 лет

Двухкратный олимпийский чемпион Баходир Жалолов. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже завершился боксерский турнир. В его медальном зачете был повторен рекорд 21-го века по количеству золотых медалей у одной сборной.

Победителями общего зачета и авторами повторения рекорда стал Узбекистан, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Узбекистана выиграла пять золотых медалей, повторив достижение сборной Кубы на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

В составе сборной Узбекистана свое второе олимпийское золото выиграли Баходир Жалолов (от 91 кг) и бывший "украинский атаман" Хасанбой Дусматов (до 51 кг).

Также золотые медали у Абдумалика Халокова (до 57 кг), Асадхуджа Муйдинхужаева (до 71 кг) и Лазибека Мулоджонова (до 92 кг).

В медальном зачете бокса на втором месте оказался Китай — три золотые медали и две серебряные. На третьем месте Тайвань — одно золото и две бронзы.

По одной золотой медали выиграли Украина, Алжир и Ирландия.

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