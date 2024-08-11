Узбекистанські боксери повторили рекорд Куби на Олімпіаді в Парижі: минуло 20 років

На Олімпіаді-2024 Узбекистан виграв п'ять золотих медалей з боксу — це повторення рекорду
На Олімпійських іграх у Парижі завершився боксерський турнір. У його медальному заліку було повторено рекорд 21 століття за кількістю золотих медалей в однієї збірної.
Переможцями загального заліку та авторами повторення рекорду став Узбекистан, повідомив портал Новини.LIVE.
Через 20 років Узбекистан повторив рекорд
Збірна Узбекистану виграла п'ять золотих медалей, повторивши досягнення збірної Куби на Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році.
У складі збірної Узбекистану своє друге олімпійське золото виграли Баходир Жалолов (від 91 кг) та колишній "український отаман" Хасанбой Дусматов (до 51 кг).
Також золоті медалі у Абдумаліка Халокова (до 57 кг), Асадхуджа Муйдінхужаєва (до 71 кг) та Лазібека Мулоджонова (до 92 кг).
У медальному заліку боксу на другому місці опинився Китай — три золоті медалі та дві срібні. На третьому місці Тайвань — одне золото та дві бронзи.
По одній золотій медалі виграли Україна, Алжир та Ірландія.
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