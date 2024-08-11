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На Олімпіаді-2024 Узбекистан виграв п'ять золотих медалей з боксу — це повторення рекорду

11 серпня 2024 11:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Узбекистанські боксери повторили рекорд Куби на Олімпіаді в Парижі: минуло 20 років
Дворазовий олімпійський чемпіон Баходір Жалолов. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі завершився боксерський турнір. У його медальному заліку було повторено рекорд 21 століття за кількістю золотих медалей в однієї збірної.

Переможцями загального заліку та авторами повторення рекорду став Узбекистан, повідомив портал Новини.LIVE.

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Хасанбой Дусматов та тренери збірної Узбекистану. Фото: Reuters

Через 20 років Узбекистан повторив рекорд

Збірна Узбекистану виграла п'ять золотих медалей, повторивши досягнення збірної Куби на Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році.

У складі збірної Узбекистану своє друге олімпійське золото виграли Баходир Жалолов (від 91 кг) та колишній "український отаман" Хасанбой Дусматов (до 51 кг).

Також золоті медалі у Абдумаліка Халокова (до 57 кг), Асадхуджа Муйдінхужаєва (до 71 кг) та Лазібека Мулоджонова (до 92 кг).

У медальному заліку боксу на другому місці опинився Китай — три золоті медалі та дві срібні. На третьому місці Тайвань — одне золото та дві бронзи.

По одній золотій медалі виграли Україна, Алжир та Ірландія.

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Олімпійські ігри Узбекистан бокс Олімпіада-2024 аматорський бокс Париж-2024

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