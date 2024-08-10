Хижняк повернувся з Олімпіади та опинився у центрі уваги прикордонників.

Олександр Хижняк із українським прикордонником. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк повернувся до України після тріумфального виступу на Іграх у Парижі. Він перетнув кордон на поїзді й відразу опинився в центрі уваги вболівальників.

Українські прикордонники красиво зустріли чемпіона, повідомляє у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Олександр Хижняк на Олімпіаді у Парижі приніс Україні третю золоту медаль. Він переміг у фіналі боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг. За два дні після тріумфу у Франції український спортсмен повернувся додому.

Олександр Хижняк підписує рукавички для прикордонників. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Хижняка гарно зустріли на кордоні

Першими співвітчизниками, які привітали боксера із перемогою на Олімпіаді, стали українські прикордонники із Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Спортсмен не очікував, що йому влаштують настільки теплий прийом, але швидко перестав соромитися із задоволенням поспілкувався із шанувальниками його таланту.

Хижняк присвятив перемогу українському народу та подякував прикордонникам за те, що вони захищають країну від навали окупантів. Олімпійський чемпіон роздав автографи та зробив декілька пам'ятних фотографій із прикордонниками.

Олександр Хижняк став четвертим українським боксером, якому вдалося здобути "золото" на Олімпійських іграх. Раніше це робили Володимир Кличко, Олександр Усик та Василь Ломаченко.

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