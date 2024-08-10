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Скандал на Олімпіаді-2024 — чемпіонкою стала росіянка, яка виступала у Криму

10 серпня 2024 11:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпійська чемпіонка Варфоломєєв виступала в окупованому Криму
Дар'я Варфоломєєв на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

Чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі стала Дар'я Варфоломєєв. Спортсменка здобула золоту медаль в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики.

Варфоломєєв народилася в Росії й ще недавно виступала в окупованому Криму, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дар'я Варфоломєєв тріумфально провела фінал індивідуального турніру з художньої гімнастики на Олімпіаді-2024. За всі чотири елементи своєї програми 17-річна німецька спортсменка набрала 142.850 балів. Гімнастка, яка народилася в Росії, випередила Боряну Калейн із Болгарії, італійку Софію Раффаелі та свою співвітчизницю Маргариту Колосов.

Дар'я Варфоломєєв
Дар'я Варфоломєєв під час виступу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Скандал із Варфоломєєв

Спортсменка народилася в російському Барнаулі та переїхала до Німеччини лише у 2017 році через те, що її дід по материнській лінії є німцем. Гімнастка тренується у срібного призера Олімпіади-2000 Юлії Раскіної з Білорусі.

Дар'я Варфоломєєв
Дар'я Варфоломєєв із обручем. Фото: Reuters/Mike Blake

2021 року Варфоломєєв взяла участь у турнірі, який пройшов на території тимчасово окупованого Росією Криму. Це не завадило спортсменці отримати олімпійську ліцензію, а потім стати чемпіонкою Парижа. Золоту медаль вручив їй легендарний український спортсмен Сергій Бубка.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 російські спортсмени Художня гімнастика

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