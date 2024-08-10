Олімпійська чемпіонка Варфоломєєв виступала в окупованому Криму

Дар'я Варфоломєєв на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі стала Дар'я Варфоломєєв. Спортсменка здобула золоту медаль в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики.

Варфоломєєв народилася в Росії й ще недавно виступала в окупованому Криму, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дар'я Варфоломєєв під час виступу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Скандал із Варфоломєєв

Спортсменка народилася в російському Барнаулі та переїхала до Німеччини лише у 2017 році через те, що її дід по материнській лінії є німцем. Гімнастка тренується у срібного призера Олімпіади-2000 Юлії Раскіної з Білорусі.

Дар'я Варфоломєєв із обручем. Фото: Reuters/Mike Blake

2021 року Варфоломєєв взяла участь у турнірі, який пройшов на території тимчасово окупованого Росією Криму. Це не завадило спортсменці отримати олімпійську ліцензію, а потім стати чемпіонкою Парижа. Золоту медаль вручив їй легендарний український спортсмен Сергій Бубка.

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