Онофрійчук припустилася помилок у фіналі Олімпіади-2024 з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук під час виступу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Юна українська спортсменка Таїсія Онофрійчук завершила виступ у фіналі на своїй дебютної Олімпіади. Киянка змагалася із найкращими представниками художньої гімнастики в особистому багатоборстві.

Молода спортсменка не зуміла уникнути помилок у двох із чотирьох номерів програми, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Таїсія Онофрійчук стала наймолодшою спортсменкою, яка колись представляла Україну на Олімпійських іграх. Лише у травні гімнастиці виповнилося 16 років. Попри вік, вона чудово показала себе у кваліфікації та заслужила місце у фіналі турніру.

Таїсія Онофрійчук із булавами. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Як виступила Онофрійчук

Вже з першого виступу у фінальній програмі Таїсія почала припускатися помилок. Спочатку медалістка чемпіонату Європи не зуміла втримати обруч, потім впустила м'яч. У третьому виступі українка бездоганно показала себе із булавами.

Таїсія Онофрійчук у фіналі Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Mike Blake

Онофрійчук завершила виступ у фіналі програмою зі стрічками та зірвала оплески трибун, які оцінили артистизм та техніку юної спортсменки. Українка посіла передостаннє, 9 місце. Вона набрала 128.400 балів.

Золоту медаль здобула Дар'я Варфоломєєв (142.850) із Німеччини, яка представила видатну програму на турнірі. Боряна Калейн (140.600) виборола "срібло". За "бронзу" битва тривала до останніх секунд фіналу. Італійка Софія Раффаелі (136.300) зуміла випередити німкеню Маргарита Колосов (135.250).

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