Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Онофрійчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 — яке місце посіла українка arrow

Онофрійчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 — яке місце посіла українка

9 серпня 2024 18:50
Валерій Ковалевич - Редактор
Онофрійчук припустилася помилок у фіналі Олімпіади-2024 з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук під час виступу. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

Юна українська спортсменка Таїсія Онофрійчук завершила виступ у фіналі на своїй дебютної Олімпіади. Киянка змагалася із найкращими представниками художньої гімнастики в особистому багатоборстві.

Молода спортсменка не зуміла уникнути помилок у двох із чотирьох номерів програми, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Таїсія Онофрійчук стала наймолодшою спортсменкою, яка колись представляла Україну на Олімпійських іграх. Лише у травні гімнастиці виповнилося 16 років. Попри вік, вона чудово показала себе у кваліфікації та заслужила місце у фіналі турніру.

Таїсія Онофрійчук
Таїсія Онофрійчук із булавами. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Як виступила Онофрійчук

Вже з першого виступу у фінальній програмі Таїсія почала припускатися помилок. Спочатку медалістка чемпіонату Європи не зуміла втримати обруч, потім впустила м'яч. У третьому виступі українка бездоганно показала себе із булавами.

Таїсія Онофрійчук
Таїсія Онофрійчук у фіналі Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Mike Blake

Онофрійчук завершила виступ у фіналі програмою зі стрічками та зірвала оплески трибун, які оцінили артистизм та техніку юної спортсменки. Українка посіла передостаннє, 9 місце. Вона набрала 128.400 балів.

Золоту медаль здобула Дар'я Варфоломєєв (142.850) із Німеччини, яка представила видатну програму на турнірі. Боряна Калейн (140.600) виборола "срібло". За "бронзу" битва тривала до останніх секунд фіналу. Італійка Софія Раффаелі (136.300) зуміла випередити німкеню Маргарита Колосов (135.250).

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України. 

Спортсменки-близнята з Тринідаду стали зірками Олімпіади-2024 навіть без медалей. 

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець. 

Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині. 

спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Таїсія Онофрійчук Художня гімнастика

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:16 У мережі показали кадри знищення російської колони у Рильську

19:10 Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі

19:04 Росіяни обстріляли Харківську область — в прокуратурі повідомили про наслідки

19:03 Заміна приписного на військовий квиток — коли і як це зробити

19:02 Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни — вечірнє звернення

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:00 Грошова допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань — які підстави для її отримання

18:55 ГУР анонсувало проведення бойової спецоперації за участю морських дронів

18:50 Онофрійчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 — яке місце посіла українка

18:44 Ситуація на фронті, посилення ППО та підготовка до навчального року — Зеленський провів Ставку

18:42 ГУР провело десанту операцію на Кінбурнській косі — відео ліквідації росіян

19:16 У мережі показали кадри знищення російської колони у Рильську

19:10 Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі

19:04 Росіяни обстріляли Харківську область — в прокуратурі повідомили про наслідки

19:03 Заміна приписного на військовий квиток — коли і як це зробити

19:02 Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни — вечірнє звернення

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:00 Грошова допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань — які підстави для її отримання

18:55 ГУР анонсувало проведення бойової спецоперації за участю морських дронів

18:50 Онофрійчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 — яке місце посіла українка

18:44 Ситуація на фронті, посилення ППО та підготовка до навчального року — Зеленський провів Ставку

18:42 ГУР провело десанту операцію на Кінбурнській косі — відео ліквідації росіян

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин