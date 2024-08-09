Онофрийчук допустила ошибки в финале Олимпиады-2024 по художественной гимнастике

Онофрийчук выступила в финале Олимпиады-2024 — какое место заняла украинка
Юная украинская спортсменка Таисия Онофрийчук завершила выступление в финале на своей дебютной Олимпиаде. Киевлянка соревновалась с лучшими представителями художественной гимнастики в личном многоборье.
Молодая спортсменка не сумела избежать ошибок в двух их четырех номеров программы, сообщает портал Новини.LIVE.
Таисия Онофрийчук стала самой юной спортсменкой, которые когда-либо представляли Украину на Олимпийских играх. Только в мае гимнастике исполнилось 16 лет. Несмотря на возраст, она прекрасно показала себя в квалификации и заслужила место в финале турнира.
Как выступила Онофрийчук
Уже с первого выступления в финальной программе Таисия начала допускать ошибки. Сначала медалистка чемпионата Европы не сумела удержать обруч, затем уронила мяч. В третьем выступлении украинка безупречно показала себя с булавами.
Онофрийчук завершила выступление в финале программой с лентами и сорвала аплодисменты трибун, которые оценили артистизм и технику юной спортсменки. Украинка заняла предпоследнее, 9 место. Она набрала 128.400 балла.
Золотую медаль завоевала Дарья Варфоломеев (142.850) из Германии, которая представила выдающуюся программу на турнире. Боряна Калейн (140.600) завоевала "серебро". За "бронзу" битва шла до последних секунд финала. Итальянка София Раффаэли 136.300) сумела опередить немку Маргарита Колосов (135.250).
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