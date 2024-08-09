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Онофрийчук выступила в финале Олимпиады-2024 — какое место заняла украинка

9 августа 2024 18:50
Валерий Ковалевич - Редактор
Онофрийчук допустила ошибки в финале Олимпиады-2024 по художественной гимнастике
Таисия Онофрийчук во время выступления. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

Юная украинская спортсменка Таисия Онофрийчук завершила выступление в финале на своей дебютной Олимпиаде. Киевлянка соревновалась с лучшими представителями художественной гимнастики в личном многоборье.

Молодая спортсменка не сумела избежать ошибок в двух их четырех номеров программы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Таисия Онофрийчук стала самой юной спортсменкой, которые когда-либо представляли Украину на Олимпийских играх. Только в мае гимнастике исполнилось 16 лет. Несмотря на возраст, она прекрасно показала себя в квалификации и заслужила место в финале турнира. 

Таисия Онофрийчук
Таисия Онофрийчук с булавами. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Как выступила Онофрийчук 

Уже с первого выступления в финальной программе Таисия начала допускать ошибки. Сначала медалистка чемпионата Европы не сумела удержать обруч, затем уронила мяч. В третьем выступлении украинка безупречно показала себя с булавами. 

Таисия Онофрийчук
Таисия Онофрийчук в финале Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Mike Blake

Онофрийчук завершила выступление в финале программой с лентами и сорвала аплодисменты трибун, которые оценили артистизм и технику юной спортсменки. Украинка заняла предпоследнее, 9 место. Она набрала 128.400 балла.  

Золотую медаль завоевала Дарья Варфоломеев (142.850) из Германии, которая представила выдающуюся программу на турнире. Боряна Калейн (140.600) завоевала "серебро". За "бронзу" битва шла до последних секунд финала. Итальянка София Раффаэли 136.300) сумела опередить немку Маргарита Колосов (135.250). 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика

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