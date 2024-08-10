Олимпийская чемпионка Варфоломеев выступала в оккупированном Крыму

Дарья Варфоломеев на церемонии награждения. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Чемпионкой Олимпийских игр в Париже стала Дарья Варфоломеев. Спортсменка завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Варфоломеев родилась в России и еще недавно выступала в оккупированном Крыму, сообщает портал Новини.LIVE.

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Дарья Варфоломеев во время выступления. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Скандал с Варфоломеев

Спортсменка родилась в российском Барнауле и переехала в Германию только в 2017 году из-за того, что ее дед по материнской линии является немцем. Гимнастка тренируется у серебряного призера Олимпиады-2000 Юлии Раскиной из Беларуси.

Дарья Варфоломеев с обручем. Фото: Reuters/Mike Blake

В 2021 году Варфоломеев приняла участие в турнире, который прошел на территории временно оккупированного Россией Крыма. Это не помешало спортсменке получить олимпийскую лицензию, а затем и стать чемпионкой Парижа. Золотую медаль ей вручил легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка.

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