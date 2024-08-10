Хижняк вернулся с Олимпиады и оказался в центре внимания пограничников

Хижняк вернулся в Украину — как пограничники встретили олимпийского чемпиона
Олимпийский чемпион Александр Хижняк вернулся в Украину после триумфального выступления на Играх в Париже. Он пересек границу на поезде и сразу же оказался в центре внимания болельщиков.
Украинские пограничники красиво встретили чемпиона, сообщает в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Александр Хижняк на Олимпиаде в Париже принес Украине третью золотую медаль. Он победил в финале боксерского турнира в весовой категории до 80 кг. Через два дня после триумфа во Франции украинский спортсмен вернулся домой.
Хижняка красиво встретили на границе
Первыми соотечественниками, которые поздравили боксера с победой на Олимпиаде, стали украинские пограничники из Западного регионального управления Госпогранслужбы. Спортсмен не ожидал, что ему устроят настолько теплый прием, но быстро перестал стесняться с удовольствием пообщался с поклонниками его таланта.
Хижняк посвятил победу украинскому народу и поблагодарил пограничников за то, что они защищают страну от нашествия оккупантов. Олимпийский чемпион подписал автографы и сделал несколько памятных фотографий с пограничниками.
Александр Хижняк стал четвертым украинским боксером, которому удалось завоевать "золото" на Олимпийских играх. Ранее это делали Владимир Кличко, Александр Усик и Василий Ломаченко.
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